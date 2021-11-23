男教師涉與15歲女生譜不倫戀　事主稱成情侶後得知愛郎腳踏幾船

中學英文科男教師疑與15歲女生發展不倫關係，前年約女生到其住所看電影，期間涉嫌向女生摸胸接吻，兩人赤裸磨蹭。事後女生答應成為其女朋友後，他再涉數次與女生進行無套性交，向女生稱「想要全部的妳」。涉案男教師昨(22日)於區院否認非禮及非法性交罪，案件今(23日)續審。女生續作供，指事件被校方得知，初因心軟及想保護老師而沒有把實情道出，後在反覆思量且得知老師與其他同學也有類似關係時，有感老師並非如她所想般的好，才決定道出實情。

X續透過視像系統作供，她表示於交往初期已告知被告自己的年齡及生日日期，而被告亦有與她慶祝16歲生日。X又表示因被告會與學生互相關注社交帳戶，覺得被告為人隨和，被告後來又關心她，且與其他老師的問候不同，亦會分享自己的事項，與被告透過社交帳戶交談時，感覺輕鬆，「好似朋友咁」，因甚少有人會關心她，故她感覺被告的關注很「窩心」。

惟她倆的關係最終被校方揭發，校方並把事件報警。X指當時恐被告會坐牢，而被告亦希望她不要說出事情，她故心軟而想保護被告，並沒有把事件告知警方。X事後忐忑不安，不知道隱瞞是否做對，於是與同學及兄長商量，及後更知道被告不止與她有情侶關係，與其他同學也有類似事情，便質疑是否應繼續保護被告，及認為並非她想般「咁好」，最後決定道出真相。

X並指當時覺得被告是老師身份，而非隨便往陌生男子家，故當時答應前往被告住所觀看Netflix電影。辯方則質疑X首遭被告摸後，感覺不開心，卻不即時離開被告住所，後又答應與被告成為情侶，行為矛盾，質疑X所稱的撫摸等事件並沒有發生過。X不同意辯方所指，回應指突然遇上這種事情，她整個人感到很混亂，「唔知經歷咗咩」，她事後回想後亦鼓起勇氣向被告詢問這樣做的原因，被告當時有解釋及問她可否成情侶，因她對被告有好感，且認為被告對她做了該些事情，應該發展成為情侶。

被告馮霆麾(37歲，案發時為教師)否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮15歲女童X，另與X非法性交。

案件編號：DCCC 398/2021