59%非自然死亡兒童屬自殺　主因涉學業問題及家庭關係等

兒童死亡個案檢討委員會今日(23日)發表第5份報告，委員會剖析了2016年及2018年發生的259宗兒童(18歲以下)死亡個案，當中有100宗屬非自然死亡案件，最大類是兒童死於自殺，有59宗；其次是意外，佔22宗；7宗涉襲擊致兒童死亡的案件中，有4宗是兒童遭母親殺死。

是次檢討涵蓋159宗死於自然個案，及100宗死於非自然個案。報告發現，死於非自然因素個案中，除自殺及意外，有7宗是兒童遇襲致死，其餘8宗未能確定死因，當中有1宗因屍體腐爛而無法確定死因。至於59宗兒童自殺案件中，涉案者年齡介乎10歲至17歲，當中54名為學生。自殺原因方面，學業問題佔最多，其次家庭關係、精神健康、憂慮未來等。

委員會自殺個案小組召集人鄧振鵬表示，自殺個案中有兒童曾透露自己的自殺念頭，例如於工作紙中表達「死亡」和「重生」的意念，但教師似乎沒有及時處理相關的暗示，而經常缺課亦是一種「警號」。鄧續指，有個案的遺書反映對死亡的扭曲價值觀，建議學校加強生死教育，以協助學生建立健康正面的人生觀。

鄧又提醒，若兒童出現失眠、拒絕上學、留下遺言、將心愛之物轉贈身邊人等情況，可能是情緒不穩的警號，呼籲家長、朋輩多加留意。

報告亦提及7宗兒童死於襲擊的個案，當中4名兒童遭母親殺死，其餘3宗的施襲者分別是父親、鄰居、外傭，其中5人懷疑或確診精神疾病。委員會襲擊及未能確定死因個案小組召集人施美倫指，部分施襲者涉及有精神病、濫藥問題或受情緒困擾，而居住在劏房單位的基層家庭支援網絡較為薄弱，建議加強跨界別、跨部門的協作，及早識別和介入高危的隱蔽家庭。

社署助理署長(家庭及兒童福利）鄒鳳梅回應指，社署會促進跨界別合作保護兒童，強調學校是識別需要支援的兒童及青少年的場所，過去亦曾增加資源推出多項措施，例如中學一校兩社工、小學一校一社工等。