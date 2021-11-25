競爭法推動撤收費限制　商戶定價更自由　消費者最靚價入手

在自由市場下，企業之間互相競爭，以最佳價格提供最多元化的商品或服務吸引顧客，但當市場上出現損害競爭的安排或協議時，消費者將無法持續享受競爭帶來的好處。過去不少行業協會設有限制會員作價格競爭的規條，令部分行業出現劃一收費或指定佣金比率；而在商品銷售上，亦有供應商以不同手法，操控零售商的售價。隨着《競爭條例》6年前實施，多個行業協會先後取消收費指引，零售商亦普遍可自行定價。

在《競爭條例》生效前，本港部分行業協會的一些做法或有損競爭，包括向會員發出價格或收費表指引。其中，地產代理以往一般會依據商會建議，向樓宇買賣雙方各收取樓價1%的佣金。競爭事務委會員（下稱競委會）於條例生效前，審視多個行業協會及專業機構的公開做法，並向有違反競爭法風險的機構表達關注。

經競委會接觸後，不少機構均修改了做法，包括香港貨櫃車主聯會取消收費表、香港保險業聯會取消無索償折扣表，而香港地產代理商總會則取消了代理的佣金建議。地產代理監管局亦於2016年發出執業通告，載列指引供業界遵循，包括地產代理公司不得就佣金、折扣或回贈作出協議；地產代理商會應避免就佣金率向會員作出任何指示或建議，而其會員亦不應執行可能會損害競爭的指引或建議等。

現時，市民可自行就佣金安排與地產代理商討，於2016年置業的市民林先生正是其中之一。林以約355萬元在沙田置業，當時向代理支付約1.5萬元佣金，即樓價約0.4%，較1%佣金節省逾兩萬元「同代理商討佣金對置業者係好事，慳錢之餘，代理為爭取更多佣金亦會更落力。」

除此之外，操控轉售價格的情況在過去亦時有發生。操控轉售價格是指供應商試圖訂立零售商銷售產品時的價格，或設立最低轉售價。供應商可能以威脅、處罰或暫停供貨等手法，令零售商就範。在某些情況下，供應商亦可能是受到某零售/分銷商的壓力而操控轉售價，以限制零售層面上的競爭。在條例生效前，本港部分商品，例如波鞋及電器，在不同商戶均會以相同價錢出售，變相令消費者選擇減少。

條例在2015年12月生效，據當時傳媒報道，本港多間連鎖波鞋及電器店均推出不同折扣優惠，產品不再以劃一價錢發售，吸引不少市民購物。時至今日，供應商很多時只列出「建議零售價」，零售商普遍可自行訂定商品的實際售價。例如近日於旺角所見，同款波鞋在3家店舖分別標價為$799、$739.2及$599；另一雙特別版潮鞋，在不同店舖則分別以$2,999、$2,700及$2,480放售。而一個韓國品牌的雪櫃，3間電器舖分別標價為$15,100、$15,900及$14,589元，價錢差異逾$1,300。

雖然現時情況較條例生效前有所改善，但競委會提醒商戶保持警惕，如某供應商在其「建議」轉售價格未被遵守時進行報復或威脅進行報復，該價格並非真正的建議價格，而是操控轉售價格的一種，相關做法有可能違反條例。