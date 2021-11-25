1萬元現金發放下月底截止登記　3200張萬元支票無人拎

港府去年就「現金發放計劃」向合資格市民派發1萬港元，港府今日(25日)表示，截至本月23日已向超過650萬名合資格的登記人發放現金，有關計劃將於下月31日截止登記，港府指符合資格的市民須在截止登記日或之前經電子或書面登記。

港府表示，經銀行進行電子登記的市民，一般會在登記後約1星期經其指定的個人銀行帳戶收到款項。如經銀行或香港郵政遞交書面登記表格，及經香港郵政網站遞交電子登記表格人士，一般會在登記後約2個星期經其指定的個人銀行帳戶收到款項，或收到香港郵政以短訊或信件形式發出的領取支票通知，而選擇領取支票的市民須於通知上列出的時段內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。

政府又提醒，現金發放計劃下發放的支票有效期為6個月。如登記人未有在支票發出日期6個月內領取支票，該支票會失效，而新的支票將會自動重發並置於同一郵政局內待領。如登記人在重發支票發出日期6個月內仍未領取，或已領取支票但未有在其失效前兌現或存入銀行，將被視為放棄領取款項。

截至本月23日，尚未領取的重發支票約有3,200張，其中約900張的有效期將於今年內屆滿，港府呼籲有關的登記人盡快前往其指定的郵政局領取支票。