警方連續5日打擊非法收債罪行　拘10青少年等18人

警方新界南總區於過去兩個月，接獲有關非法收債的刑事案件數字錄得明顯升幅，由9月的28宗上升至10月的42宗，升幅5成，情況令人關注。有見及此，新界南總區刑事部聯同沙田、荃灣、葵青及大嶼山警區，於本周一(22日)至今日(26日)一連5日展開代號「壁烽」行動，打擊與非法收債相關的違法活動。

行動中，警方一共拘捕14男4女(15至63歲)，其中有10名青少年被招攬進行犯案，18人涉及全港各區至少16宗非法收債相關案件，罪行包括「刑事毀壞」、「串謀刑事毀壞」、「遊蕩」、「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」、「以過高利率貸出款項」、「洗黑錢」等。被捕人士包括財務公司負責人、職員、非法收數集團行動組成員、接收還款的戶口持有人等。警方亦檢取多部手機、借貸文件、被捕人士犯案時身穿的衣物，以及膠水、紅油、手套、收債字條等收數用工具。

所有案件涉及的債務總額超過300萬港元，受害人及其親友較早前從不同渠道作出借貸，惟因各種原因無力償還，其後陸續受到非法收數集團不同程度的滋擾，開始時收到恐嚇來電及短訊，之後其住所及工作地點便會被淋紅油及張貼收債字條。根據警方調查顯示，非法收債集團由不同黑幫分子操控，被捕人當中不乏黑幫背景人士。

新界南總區刑事部(行政及支援)署理警司庾博瀚表示，其中一宗由新界南總區反黑組偵破的案件，探員留意到近日於荃灣各處有多宗淋油案件，經情報分析及資料搜集後，鎖定一個由黑幫操縱的非法收數集團，並於本周二(23日)掩至福來邨，期間兩名男子正進行非法收數活動，其中1人負責淋油，另外1人負責「睇水」。探員隨即上前截停2人，並以涉嫌「刑事毀壞」拘捕他們，2人均有黑幫背景，為收取數千港元酬勞而對目標單位不斷作出滋擾及違法行為。

新界南防止罪案辦公室助理主任蕭卓賢高級督察指，新界南總區刑事部亦於行動期間，統籌新界南各警區進行防罪教育工作，與社區人士一同撲滅與非法收債相關的罪行。該辦公室透過新界南防罪資訊網絡，一直與前線保安員及物業管理公司保持緊密聯繫，並探訪不同工廈、私廈、屋苑等，與前線保安人員舉辦講座及進行保安勘察，確保所有保安措施有效。

警方相信今次行動已成功瓦解數個近期活躍的非法收債集團，會繼續不遺餘力從多方面打擊相關罪行，並盡力揪出案件背後的幕後集團，不排除有更多人被捕。