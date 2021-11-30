Omicron勢凶夾惡　港府防疫追落後　陳肇始：留意別國疫情再應對

正當本港再次醞釀與內地通關之際，又突然殺出Omicron新變種病毒，而本港至今更已錄得3宗該病毒確診個案，通關之路恐淪鏡花水月。食物及衞生局局長陳肇始今早(30日)在電台節目承認，Omicron變種病毒目前在全球肆虐，港府凌晨起亦收緊入境要求，而由於科學家仍未完全掌握Omicron的資料，本港的外防輸入政策「宜緊不宜鬆」，不希望讓新變種病毒傳入社區，但認為毋須全面禁止相關地區客機抵港，會持續留意其他國家的應對政策，包括當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量等，再決定本港的應對方案，但不需要全面封關。

港府由今日凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，4個地區抵港人士需接受7+14天「疫監」；另外周四(12月2日)凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，只批准已打齊兩針港人抵港。惟有評論指摘港府始終不願實施禁飛，仍容許已打針港人從高風險地區返港，難斷傳播風險。

被問到蘇格蘭及葡萄牙懷疑有涉及Omicron變種病毒的社區爆發，但有關國家至今未納入最高風險級別。陳肇始表示，衞生防護中心會與當地的衞生當局聯繫，及取得最新的資料，會視乎當地有否本地感染或爆發，再調整防疫對策。至於會否影響與內地通關，陳指兩地一直有就通關工作保持溝通、互相通報疫情，暫時未有時間表。

此外，本港出現3宗Omicron個案，佔亞洲最多案例，各國同時亦對收緊入境措施，以色列、日本相繼鎖國；俄羅斯、巴基斯坦亦向出現病例的香港「落閘」，禁止本港旅客及航班入境。