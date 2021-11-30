新冠疫情持續　調查指市民對港府振興經濟表現評負分

新冠疫情持續近2年未平，本港百業蕭條，失業率仍然高企。香港民意研究所於上月底至本月中，2次以電話分別訪問1,004名18歲以上市民，就政府各方面進行評分，結果只有「處理與中央政府關係」錄得正1%，其餘「維護人權自由表現」、「維持經濟繁榮表現」、「改善民生」和「推行民主步伐」的滿意率淨值，分別為負9%、負16%、負28%及負30%。

調查顯示，除推行民主步伐外，其他4項政策範疇的滿意率淨值，相比7個月前均有改善，維護人權自由表現的滿意率淨值創2017年12月以來新高，其他四項則創2018年12月以來新高。

另外，一場修例風波令警民關係跌至冰點，調查指多個紀律部隊的民望值回升，創2019年新高，其中市民對消防處、海關和警務處的滿意度評分分別為79.7、62.7及50.1分，當中警務處的評分相比半前上升6分，創2019年6月初以來新高。

調查又統計被訪者在未經提示下說出最多的3個紀律部隊，結果首3位分別是警務處（67%）、消防處（55%）和海關（47%）。調查再就該3個部隊分析出，市民對其滿意度評分，當中消防及海關的分數皆創去年11月以來新高。另外，市民對駐港解放軍的最新滿意度評分為60.3分，相比半年前顯著上升，並創2018年5月以來新高。

文化研究、政治學獨立學者黃偉國表示，相信警察的評分回升，與近期出現的警民衝突大減、及新警務處處長上任有關，並認為近期政府使用了大量資源，宣傳警隊的角色，亦有機會造成部分受訪者對警務處的觀感有一定改善。展望未來，黃表示在下月立法會選舉中警方的安排及布置，有可能會成為下一次評分時市民參考的依據。