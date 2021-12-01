道路設施日久失修　路政署年內翻新1萬支燈柱

本港道路設施日久失修，路政署今年展開相關工程，目標為約200個道路構築物和約1萬支燈柱進行翻新及美化。該署指，截至9月底，近70%道路構築物，以及近半燈柱的工程已完成，餘下工程可望在今年底前按時完成。

路政署由2017年至2020年為約50條橋樑和行人隧道進行工作，而為紓緩新冠疫情期間惡化的失業情況，今年該署另創造近300個臨時職位，以翻新和美化道路構築物和燈柱。

據路政署最新文件顯示，截至9月，約136個道路構築物和4,730支燈柱已完成翻新及美化。該署又指，明年將會繼續進行各項翻新及美化工程，並會因應部門資源及人手，制訂下一階段的工作安排，選擇合適的地點進行工作，並密切監察進行，確保工程按時完成。

另外，為提升道路維修工作的效率，路政署表示，已引入應用智能路燈管理系統，令識別路燈故障的時間由24小時或以上，縮短至30分鐘內，讓維修人員更有效率地監察系統運作狀況；署方亦正研發智能機械臂系統，自動放置和收回交通圓筒和危險警告燈。系統待完成詳細設計後，預計可於明年開始在高速道路上試用。