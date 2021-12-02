今起收緊澳洲抵港安排　慈母訂檢疫酒店日數不足被國泰拒登機

政府本周一(11月29日)宣布今日(12月2日)凌晨起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，抵港者須於指定檢疫酒店接受21天疫監。惟有慈母日前為送兩位女兒求學在疫情下遠赴澳洲，其旅遊簽證將於下周三(8日)到期，原定下周二(7日)乘搭國泰航空返港，以及已在香港預訂了14天檢疫酒店。萬事俱備下卻突遇上政府收緊澳洲抵港的檢疫要求，她向國泰查詢後獲告知必須有21日隔離酒店證明方可登機；面對簽證快將過期又有家歸不得，該母親頓感彷徨，一旦無法登機隨時變延期居留澳洲，日後或較難申請簽證，難與愛女共聚。

今日(12月2日)凌晨零時起，上述9個地區被納入A組指明地區後，於21天內曾逗留當地的非香港居民不會獲准入境。而香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

有讀者向東網苦訴，其胞妹葉女士早前以為期3個月的旅遊簽證到澳洲，此行目的為送2位女兒到當地讀書，其簽證到下周三就到期，原定下周二乘搭國泰航空CX100返港，以及已在香港預訂了兩個星期的檢疫酒店。但因政府本周一突然收緊由澳洲抵港的檢疫要求，葉女士向國泰航空公司查詢後遭拒絕登機，並獲告知須有21天指定酒店的預訂確認書才能登機。她隨後查詢各檢疫酒店，意欲預訂第三星期的檢疫卻因房間爆滿而不果；面對簽證快將過期又有家歸不得，直呼彷徨無助。

葉女士胞姐引述指，葉女士憂心一旦無法登機而於澳洲延期居留，可能影響日後較難申請澳洲簽證，「擔心整花個底而冇得再去澳洲探望囡囡！」。她們就此事除了向國泰查詢外，亦向政府部門如衞生署等反映，可惜感到求助無門，目前冀能延長簽證或獲港府彈性處理，協助預訂第三周的檢疫酒店「湊夠日數」。

葉的胞姐直斥政府在航班檢疫要求上「話改就改」，卻懶理檢疫配套如檢疫酒店數目嚴重不足，令歸心似箭的海外港人慘遭玩謝，「完全無所適從！政府冇諗過檢疫配套追唔上突變安排，指定酒店等檢疫設施不足，想(預)訂都訂唔到，想配合都配合唔到！」

國泰航空回覆指，根據香港特區政府要求，由12月2日零晨起由澳洲入境香港的人士，21 天隔離酒店的確認訂房是其中一項必要的條件，航空公司必須按政府指示核對所有要求才能讓乘客辦理登機手續。

食物及衞生局回覆指，政府明白相關的「外放輸入」措施要求非常嚴謹，無可避免會影響部分身在被指明為A組指明地區的香港居民的回港行程。然而，面對Omicron變種病毒株，政府必須嚴陣以待，嚴防輸入。