研究發現「青春雙歧桿菌」愈多　新冠疫苗抗體水平愈高

無論接種科興抑或復必泰疫苗，抗體水平都會隨時間下跌，令疫苗失效。香港中文大學醫學院及香港大學李嘉誠醫學院聯合研究發現，人體一種名為「青春雙歧桿菌」的細菌愈多，新冠疫苗的抗體水平愈高。團隊建議患有糖尿病等長期病患的長者，適當補充「青春雙歧桿菌」，提升新冠疫苗的保護力。

研究團隊今年4至8月期間招募138名完成接種疫苗、年齡介乎18至67歲的港人，其中37人打科興，101人打復必泰。他們接種疫苗前及接種第二劑疫苗後一個月，分別提供血液及糞便樣本分析，以量度抗體水平及腸道微生態，再利用「宏基因組學」尋找影響新冠疫苗抗體水平的腸道細菌。

結果顯示，57%接種科興人士的中和抗體水平不足60%，而接種復必泰疫苗的群組也出現類似情況。這批抗體不足人士體內均缺乏或完全失去青春雙歧桿菌，反映此菌有助調控接種疫苗的免疫反應。

港大醫學院公共衞生學院助理教授黃世萬說，人類的腸道細菌含有鞭毛等成分，可作為天然助劑促進抗體產生，也可製造短鏈脂肪酸等代謝物，增加免疫細胞的新陳代謝，如燃料般支持製造抗體所需的能量，青春雙歧桿菌就是其中一種。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟指出，青春雙歧桿菌是調控免疫力的好菌，在出生後便存在於人體腸道內，但會隨着年齡、飲食習慣、壓力、使用抗生素而下降。早前有研究發現，近85%港人腸道內缺乏這種細菌。這種細菌難以透過日常飲食攝取，市面上有小量含有青春雙歧桿菌的益生菌配方，一些還有長期病患，例如糖尿病、肥胖的長者，可考慮服用，維持新冠疫苗抗體水平，但須留意成分說明。

中大醫學院院長陳家亮表示，本次研究是全球首次在人體證實青春雙歧桿菌可加強新冠疫苗的成效，適當補充可提高體內抗體水平，調節腸道微生態勢將成為提升疫苗效用及安全的嶄新方向。