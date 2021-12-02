「港康碼」實名登記提供居住地點　下周五早上開放申請

中港通關在即，創新及科技局局長薛永恒今日(2日)稱，恢復通關是頭等大事，不少市民熱切期盼，港府一直與內地專家緊密合作確定具體技術安排，兩地進行了兩次對接會議，有良好進展，內地專家團早前亦來港考察，認為本港已基本具備通關條件。本港將會開通「港康碼」為港人赴內地作準備。「港康碼」要實名登記，並提供居住地點及出行紀錄，透過上傳到「安心出行」，下周五(10日)早上9時會開放申請，「安心出行」亦會上載更新版供市民下載。

對於部分人士沒有智能手機或不懂操作，他指會派員透過外展隊到社區協助市民下載「港康碼」，亦會接觸電訊業界及社福機構，送贈智能手機。此外，港府亦會向表列處所派發凸字膠套，令視障人士可以使用。至於無需要回內地的人，毋須更新「安心出行」使用「港康碼」。

副政府資訊科技總監黃志光表示，「港康碼」會以顏色分別不同風險人士，稍後將開通廣東與本港的健康碼轉換安排，市民註冊帳戶時要提供實名登記及住址證明，系統會24小時開放登記，建議市民毋須急於初期登記。每次登入「港康碼」帳戶均要用認證碼短訊去核實身份。「港康碼」需要連結「安心出行」，「安心出行」更新版會新增「港康碼」功能，用戶可直接上傳「安心出行」紀錄。

「港康碼」會設3種顏色代表三種風險人士，紅碼代表申請人是確診者或疑似確診者、密切接觸者的家居接觸者、確診者出院後未滿14天、正接受強制檢疫人士、申報過往14天身體曾帶有症狀人士。黃碼代表過去21天曾到訪或住於高風險地點(包括曾被定為強檢區域)、抵港後未足21天(包括已完成強制檢疫的入境人士)、抵港後未足21天的豁免強制檢疫入境人士(經「來港易」、「回港易」從內地或澳門入境人士除外)。綠碼只限當天有效，可申請轉碼到「粵康碼」或「澳康碼」。

政府資訊科技總監林偉喬表示，若市民有多於一部手機，全部手機的出行紀錄都可以透過「安心出行」上載到「港康碼」，沒有手機數量上限。對於「安心出行」，港府現階段沒有考慮變成實名制。