車Cam直擊：元朗的士衝斑馬線險撞學童　警拘七旬危駕的哥

馬路如虎口，近日車輛衝越斑馬線的事件頻傳，罔顧安全引發市民關注，昨日(1日)元朗亦發生同類情況。事發於當日早上近8時，一輛新界的士沿教育路行駛，駛至新界鄉議局元朗區中學對出斑馬線時，的士未有依規停車，反而強行駛過斑馬線，險撞正在過路的途人。

網上流傳相關車Cam片段，可見當時路上有不少車輛及途人，的士急不及待直衝斑馬線，幾乎撞上一名孭背囊的男學生，尾隨駕駛者睹狀亦不禁「嘩」一聲高呼。涉事的哥眼見差點闖禍，曾「禮讓」該名學生先行，惟對方後腳剛過，的士便再次匆匆前行，引起其他學生側目，亦有人縮後數步閃避。

新界北總區交通部(調查及支援組)伍詠詩警司表示，根據影片所示，事發時正值市民上學上班的繁忙時間，警方經深入調查後，今日(2日)迅速於大埔區拘捕一名姓簡(71歲)男司機，涉嫌「危險駕駛」，他已獲准保釋候查，須於本月中旬向警方報到。據悉，涉案司機在當時並無接載乘客，暫時未知他亂衝斑馬線的原因。

警方重申，危險駕駛屬嚴重交通罪行，一經定罪，可被判處監禁3年及停牌至少6個月，司機切勿以身試法。警方亦會繼續加強執法，打擊交通違法行為，確保道路使用者安全和交通暢順，而市民如有上述事件的任何資料，請從速與警方聯絡。