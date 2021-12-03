Dr.東：盲信偏方增髮　隨時適得其反

打理三千煩惱絲是一門學問，坊間治療脫髮的偏方比比皆是，但切忌求「髮」心切，弄巧成拙。註冊中醫師分享，曾接觸不少患者透過網絡世界或民間智慧的資訊，自行購買針、藥物或食療等，嘗試用各種方法望頭髮可急速增長，他呼籲患者需要對症下藥，不要盲目相信偏方。

脫髮與頭皮健康息息相關，曾有男士會自行從網上平台購買中醫使用的梅花針叩刺來倣效，花費只需10元左右，來叩擊頭皮有助生髮。

註冊中醫師邱宇鋒說，運用按摩、手指叩擊，或用工具敲打刺激頭皮，從理論上有助促進局部血液循環，用中醫的表達方式為行氣活血，疏通經絡。但對於濕熱蘊結所造成的脫髮，只宜適度刺激頭皮，若過度刺激有可能令頭油分泌更多，令頭皮和毛囊的狀況更不理想，更甚會加劇脫髮。而且叩擊頭皮，尤其是自行以尖銳物件大力刺激頭皮者，有機會在頭皮上造成微小的傷口，有機會出現傷口感染。

他續指，在脫髮的中醫正式治療中，確實會用到梅花針叩刺，但治療前會消毒皮膚，以及用經消毒的器械治療，醫師亦會藉着觀察頭皮反應掌握叩打的力度、範圍及時間，太多或太少都不是好事。

二、而多吃黑色食物有助健髮。中醫理論認為「黑入腎」、「腎主骨生髓，其華在髮」，因此有說法認為多吃黑色的食物，例如何首烏、黑豆、黑芝麻便有補腎、健髮功效。

但邱宇鋒指，不是所有黑色食物都具有補腎作用，「黑色」與「補腎」沒有必然關係。而且造成男性脫髮，尤其年輕男性脫髮的原因往往不是腎虛，誤用補腎藥物無法對證，效果便會打折扣，甚至很多時更會令患者的擔憂增加，因肝氣鬱結甚至肝鬱化火，加劇脫髮問題。

三、用烈酒、薑汁外搽頭皮有助生髮。坊間流傳外搽頭皮的外用藥物多數有辛散、行氣活血的作用，能用作驅寒，促進血液循環。邱宇鋒說，要留意皮膚過敏或由於過度刺激皮膚而造成反效果的問題。

他續指，患脫髮者對治療有殷切的期望是人之常情，不過頭髮的生長規律是有周期的，這亦會影響到脫髮治療需時，最少3至6個月，患者必須耐心堅持，以及至少不要繼續做傷害頭髮，而令病情惡化的行為，包括不當的頭皮護理、飲食不節、過度操勞，及精神持續抑鬱焦慮等。