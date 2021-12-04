相思灣村霸續霸官地　掟石襲記者橫行無忌

村霸佔地無王管，掟石襲擊記者圖阻採訪！西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方傳媒機構(下稱東方)揭發逾一年，而該村村霸更是長期目無法紀，即使舊舖被拆後仍佔用官地擺放水上活動店物品，地政總署張貼告示要求限期前移走。而東網記者今日(4日)到場作正常採訪時，竟遭到村內一男子威嚇，更用石頭無故擲向記者，記者已就事件報警處理。法律界人士指，相關人士的行為屬刑事恐嚇，最高可被判囚5年。

神秘丁屋業主黃子洋開設的水上活動店在舊舖被拆後，近期佔用官地擺放更衣帳篷及大量救生衣等物品繼續開檔。地政總署日前終證實有人佔用官地，張貼告示要求相關人士於限期前停止佔用有關土地。記者今日中午時分到場進行正常採訪工作，卻遭到一名陌生男子質問，聲稱要找該村的特遣隊過來，諸多留難，又質疑記者爆竊，及後發現是東方記者後，竟然拿出兩塊如拳頭般大的石頭，突然擲向記者。幸好記者並沒有被擊中，惟該男子的舉動嚴重阻礙正常採訪工作，妨礙新聞自由，而記者亦因人身安全受到威脅而報警處理。

執業大律師陸偉雄指，該男子的行為相當大膽，威嚇記者的做法已涉及觸犯《刑事罪行條例》 第24條的刑事恐嚇，最高刑罰可判處監禁5年。而該人掟石頭的行為亦涉《侵害人身罪條例》 第40條的普通襲擊，任何人因普通襲擊而被定罪，可處監禁1年。然而，該行為最終沒有傷及記者，相信以刑事恐嚇提告的機會較高。

至於地政總署張貼要求佔用人限期前移走物品的告示，記者環視四周只發現一張貼在附近門牌上的告示，指有人佔用曉波徑47號附近的未批租土地，要求於12月29日前停止佔用。東網正就通告事宜向地政總署查詢，正待回覆。