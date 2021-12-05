近90%受訪者選打復必泰較10個月前急升　普遍人願與病毒共存

港府谷針為求推高市民接種率達70%至群體免疫，惟接種疫苗計劃推行良久才達標。有醫學團體今(5日)公布調查，發現有86%人選擇接種由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗，較10個月前同類調查的54%受訪者首選接種，增加32百分點。另外，普遍港人對未來需要與病毒共存的接受程度很高，同意看法以10分最高，中位數達到8.1分。

為了解港人對疫苗加強劑的接種意願，香港醫院藥劑師學會於今年10月至11月，透過香港民意研究所進行網上問卷調查，並成功收集逾5,000個回應，當中有61%表示已接種至少1劑新冠疫苗；另有39%受訪者則尚未接種，其中有47%人更表示不會打針，21%人則表示「遲早會接種，但未計劃何時」，亦有24%人未決定會否接種，其餘則包括不知道、會在10月接種或會在11月後打針。

此外，雖然現時本港堅決要「清零」，惟普遍港人對未來需要與病毒共存的接受程度卻很高，在「未來一段時間要與病毒共存」這看法中，以10分為十分同意，中位數高達8.1分。

對於已接種或考慮接種的受訪者中，有86%人選擇接種復必泰疫苗，較今年初有54%受訪者首選接種，上升了32百分點，而是次只有3%人選擇由內地研發的科興疫苗，較上次結果大跌，其他則選其他疫苗或未有定案。調查又發現，有意或已打針的受訪者當中，70%人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮；62%為「新冠疫苗獲哪些國際認可」；及55%人則選擇「生產新冠疫苗的地方」。

香港醫院藥劑師學會建議政府可定期檢視各款疫苗的數據及成效，並以其有效率為優先選擇的準則；提供多種疫苗種類讓市民自由選擇；定期檢討疫苗採購名單。