食煙飲酒揸跑車　港人IG揭受養人生活奢靡　宣明會僅稱會跟進

不少有心人會透過機構助養兒童，希望幫助他們改善生活。有港人昨日(5日)在facebook發文，指自己約10年前經宣明會助養的1名兒童，最近查探受助人時，發現其社交網站充斥煙、酒、跑車等照片，過著奢靡生活。該名港人驚呼﹕「這是我助養的小孩？」，事件引起熱議，宣明會在社交網站回覆表示，正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進事件。

該名港人網民在其個人facebook表示，很多年前透過宣明會助養一名柬埔寨女孩，並助養其到中學，直至收到信件指，該女孩已成年可自力更生毋須助養後，宣明會便建議助養其他小朋友，「當刻沒考慮就接續下去」。

他指，約8至10年收到宣明會的一張助養小朋友相片，其後每年均收到該名受助人的報告及聖誕卡，但未有特別留意。不過，他近日收到該名受助人的近期樣貌以及全名，發現該名受助人樣貌已相當成熟。該網民好奇之下，便在社交網站Instagram尋找該名受助人的個人專頁，發現有不少與煙、酒、跑車相關的照片，過着奢靡生活。

這名網民其後更試圖與他對談：「我話donate(捐助)咗佢好耐，佢完全唔知頭唔知路，然後就話自己賺錢讀書問我畀錢佢。」，「我助養你都唔知係堅定流，仲敢開口問我拎錢」。

事件在網上廣傳後，不少人都在香港世界宣明會專頁留言，質疑助養兒童計劃成效。而宣明會其後回覆，表示：「謝謝大家的留言，我們非常重視捐助者的意見，現正聯絡阿爾巴尼亞辦事處跟進事件，同時聯絡捐助者跟進。」