4類塑膠食品包裝長度可圍地球兩圈 環團斥管制措施華而不實

多個環保團體計算超級市場等零售商所售賣的4類食物貨品，今日(7日)發布調查結果，發現其即棄塑膠包裝總長度足以圍繞地球兩圈，情況更只是冰山一角。

環團綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動，根據市場調查機構尼爾森提供的貨品銷售量，按照銷售量、市民對產品的熟悉程度、疫情下的必需品中，挑選出米、即食麵、中式麵、糖等4類貨品作分析。他們發現單計上年於超市、便利店零售點，已售出近2億件貨品。環團其後派人到超市量度該4類約500種產品的長度，進一步推算其即棄塑膠包裝總長度近80,000公里，足以圍繞地球兩圈。但環團均指，情況只是冰山一角，稱其他類別的進口產品包裝袋未有被計算。

環保團體又批評，可持續發展委員會開展的管制即棄塑膠公眾參與「華而不實」。綠色和平項目主任譚穎琳指，諮詢文件欠缺提供各類即棄塑膠棄置量、涉及的持分者等關鍵資料等關鍵數據，亦未有諮詢管制類別及立法時間，市民根本難以給予意見，令公眾參與形同虛設。

綠色力量助理教育及項目經理余健綱更指，本港應實施「生產者責任制」，迫使生產商、進口商等致力源頭減廢，並協助消費者處理相關廢物。被問到推行會否有困難，他指「四電一腦」已經實施，認為政府可參考相關政策。