住戶反對改建海逸坊作辦公室　中電終讓步　擬覓啟德設新總部

中華電力有限公司於5年前購入海逸豪園私人住宅區相鄰的海逸坊股權，成為商場最大股東。中電早前向地政總署建議修訂九龍內部分地段的總綱發展藍圖，並將商場當中9成的面積用作中電總部辦公室，惟海逸豪園住戶大力反對改建商場作中電總部。時至昨日(6日)事件再有新進展，中電去信海逸豪園業主委員會，宣布擱置海逸坊改建計劃，並計劃改於啟德建立新的總部。

中電昨日向業委會發信指，將去信地政總署，正式撤回有關海逸坊的總綱發展藍圖的修訂，同時在啟德建立新的總部。海逸豪園業委會主席梁偉明指，中電至今尚未透露商場未來發展，故將在月内召開大會，收集居民意見書，再轉達予中電。他稱，目前海逸坊約半面積為中電辦公室，其餘為商場，但商場空置率高企，比較死靜。他續指，海逸豪園居住人口逾萬，市民消費力高企，認為「若有心搞，絕對比現在好」，並期待與中電進行良性溝通。

持續跟進事件的前區議員郭天立形容，今次中電願意讓步有賴居民的團結，並稱中電目前未有說明2024年啟德總部落成後海逸坊商場的命運，故認為居民可繼續關注海逸坊商場的未來發展。

中電回應指，將保留海逸坊的現有用途，並維持商場的正常營運，直到總部落成。就商場的長遠發展，目前暫未作出任何決定。

翻查資料，今年5月，中電向地政總署申請修訂總綱發展藍圖，打算將海逸坊的商舖面積由25,338平方米減9成，至2,346平方米，並將其中9成的商舖面積用作中電總部辦公室。當時計劃受到居民極力反對，並有超過5000名市民反對有關計劃，甚至在屋苑內各處掛起反對的橫額。