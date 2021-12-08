打針後疑患心肌炎死亡個案　被評與疫苗關係不確定屬首例

本港新冠疫苗接種率已達70%，惟打針後死亡的個案仍時有出現。政府今日(8日)公布，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會在最近一次會議上檢視的疫苗接種關注事件，包括1宗接種由內地及德國合研的復必泰疫苗超過14日後懷疑患上心肌炎的死亡個案，與疫苗接種的因果關係被評估為不確定，屬首宗因果關係不確定個案。個案詳情會在本周五(10日)公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》中交代。

截至本周日(5日)，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為當中的14宗個案與疫苗接種沒有關聯，另有1宗仍待取得更多資料以作評估。

另外，截至本周日晚上11時59分，過去1周，衞生署共接獲35宗涉及曾經接種疫苗人士的異常事件報告，當中不包括醫院管理局呈報涉及曾於離世前14天內打針及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。而至今接獲的非死亡異常事件個案大部分為較輕微的個案。

截至本周日晚上8時，本港市民合共接種了約954萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約478萬名，佔全港12歲或以上人口的71.0%。衞生署共接獲6,461宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括1名82歲女子及1名57歲男子在內的50宗涉及曾於離世前14天內接種疫苗，均沒有顯示與接種疫苗有關聯，而死亡個案佔疫苗接種總劑量的0.0005%。

根據醫管局資料，11月8日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有129.9宗；而有打針紀錄的死亡個案比率為每十萬人有7.2宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中無接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有5.9宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.8宗。此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有34.7宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有13.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。