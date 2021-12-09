域多利道外傭與少主遭擄走　警八鄉救出肉參拘一綁匪

港島薄扶林發生懷疑綁架案。昨晨(8日)8時37分，一名外傭帶19個月大女少主前往參加遊戲班，惟兩人途經域多利道700號港燈電站對開時，突然一輛黑色私家車駛至，車上跳下兩名大漢，強行將菲傭與少主擄上車，然後迅速駛離現場，有途人見狀報警。警方接報到場調查，在附近一帶兜截涉事私家車，並實施「捷進行動」，通令全港各警區留意該私家車行蹤。

至上午11時12分，元朗八鄉元大路大窩村內，有村民在一個擺放於雜草堆中的20呎長黃色貨櫃頂，見到一名女子與一名女童大叫救命，懷疑她被困貨櫃頂，於是將兩人救下同時報警。警方到場經初步調查，證實兩人就是於域多利道被擄走的外傭及少主，立刻將情況通報上峰，大批警員趕抵現場，並將主僕兩人送院檢驗。據了解，女童家住貝沙灣，父親為日本人，在香港經營壽司店。

警方相信綁匪走上附近山頭逃走，遂召政府飛行服務隊直升機在大窩村一帶進行高空搜索，並派警犬到場協助，又查看大窩村村屋門口的閉路電視錄影片段，鑑證科人員亦在貨櫃套取指模，以便緝拿綁匪歸案。據悉，警方根據天眼片段成功鎖定一輛黑色私家車，並依登記資料聯絡車主調查，相信有人租用私家車後犯案，遂派員部署待疑犯與車主交收時，當場拘捕一名本地男子。

外傭與少主送院經檢驗後，由探員帶返現場協助調查。據了解，藏參地點位於大窩村村尾堀頭路空地，現場擺放了兩個貨櫃，圍繞貨櫃周圍興建了近20幢暫無人住的村屋。而收藏肉參的貨櫃外觀霉霉爛爛，相信一直丟空或用作儲放雜物，距離最近一幢有人居住的村屋不足10米，當時村屋住戶聽到呼救聲，成功救出菲傭及少主。至晚上，涉案貨櫃解封，可見裏面擺放了一批建築工具及雜物。

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》42條，任何人以武力或欺詐方式將任何男子、男童、女子或女童在違反其意願下帶走或禁錮，意圖將其販賣或意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處終身監禁。