5739人重考DSE　僅4.7%人考獲入讀大學最低門檻

考試及評核局今（9日）上載2021年的文憑試(DSE)考試報告，數據顯示，今年全體51,886名考生當中，有11.1%即5,739人是重考生。在出席考試的4,933名考生中，213人即4.3%人考獲「33222」或更佳成績，達到入讀大學最低門檻。在4個核心科目當中，中文科最多人在重考後獲得合格的成績，為23%，而較少人重考的通識科，其重考合格率亦最低，為8.4%。

根據考評局的重考生統計數據顯示，今年共有5,739名重考生，其中日校生有155名，佔全體人數的0.4%。全體重考生中，有842人應考最少5科，當中70.3%人取得5科2級，即入讀副學位課程最低資格，亦有4.7%人5科考獲33222。

在眾多科目當中，4個核心科目最多人重考，最多為英文科有2,379人，其次是數學科必修部分有1,925人，中文科有1,762人，通識科有1,045人。考評局亦對比重考生在2020年及2021年重考生在甲類學科各科成績的等級比較，在4個核心科目當中，中文科有23%在重考後獲得合格的成績。

重考英文科的考生中，有17%由不合格變成合格；數學科及通識科的重考後合格率亦較去年高，分別為8.5%及8.4%，其中通識科有人由U級變4級。