港大研發全球首個高銅含量不銹鋼材　能殺滅新冠病毒

市民經常使用不銹鋼物料產品，例如保暖壺或飯盒等，但原來有研究顯示，新冠病毒(SARS-Cov-2)在常規不銹鋼表面有很強的穩定性，即使長達3天後仍具感染性，讓病毒有機會在公眾場所透過接觸傳播。香港大學工程學院機械工程系黃明欣教授領導的團隊，與港大李嘉誠醫學院免疫與感染研究中心潘烈文教授的研究團隊合作，研發出高銅含量不銹鋼，能成功殺滅存留於其表面的新冠病毒、甲型流感病毒以及大腸杆菌，成為全球已知首個其自身表面可殺滅新冠病毒的不銹鋼。

黃明欣表示，研究團隊發現新冠病毒和甲型流感病毒，若在純銅和高銅不銹鋼的表面就會快速被殺滅；但若在純銀和低銅不銹鋼表面卻表現出良好的穩定性。因此研究團隊調整不銹鋼的化學成分和微觀組織結構，令不銹鋼表面可以殺滅新冠病毒和其他常見的病原體微生物。

團隊研發的抗新冠病毒不銹鋼正在申請國際專利，並且與工業界合作，利用新不銹鋼製備一些在公共場所中應用廣泛的不銹鋼電梯按鈕、門把手和扶手等的原型作測試。至於是次研究成果已於上月25日在學術期刊《化學工程雜誌》發表。