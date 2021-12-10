你要知：蒼蠅入侵家居？　專家教路「紅酒捕蠅法」

在各式各樣害蟲的討厭程度中，相信蒼蠅能進佔頭幾名。有時屋外有「盲頭烏蠅」橫衝直撞，有些甚至想衝入屋，可謂令人相當困擾！到底蒼蠅為何會飛入屋內？有甚麼方法能夠有效驅趕和殺滅蒼蠅？等滅蟲專家任永強教你點樣做。

任指，蒼蠅品種有成千種，而香港常出沒的蒼蠅有3種，包括果蠅、大頭金蠅及家蠅，「果蠅會從生果或蔬菜帶過來，當生果腐爛時會很易孳生出果蠅，通常會在菜檔、餐廳或超市見到；家蠅會出現在垃圾房和有污水的地方；而大頭金蠅則出現在動物屍體或排泄物上，不難在公廁見到牠們蹤影。」

「當屋企氣味能夠吸引到牠們的時候，就會飛入屋。」任謂，居住環境污糟、附近有垃圾房，或者低層單位，均是蒼蠅會出現及飛入屋的因素。「蒼蠅偏愛排泄物或是腐肉的味道，即是臭味，當被這些味道吸引，便會飛來搵食。」至於夜晚不時會見到蒼蠅在窗外遊走，任指蒼蠅屬趨光性，當晚上開燈的時候，牠們會向光飛，但任直言情況不多，通常日頭會較多。

萬一家中出現蒼蠅，應盡量避免直接拍打擊殺。任解釋指，蒼蠅是傳播病毒和細菌的媒介之一，如果牠在糞便或其他污穢地方出沒過，而又在擺放食物的地方拍死，就會傳播細菌，如接觸到眼口鼻便容易生病。如果蒼蠅死後又沒有妥善處理，體內可能還帶有蟲卵，當遇到合適環境便會繼續繁殖，「如果打死蒼蠅，要盡快抹咗消毒佢，就會安全啲，記得要洗手。」

想預防或者驅趕蒼蠅，任建議大家屋企可裝上蚊紗，防止飛進屋內，以及要勤些檢查有否積水，因蒼蠅會很易在「死水」上產卵。另外亦可用白醋、香薰油或磨碎辣椒加水，噴到陰暗地方，其氣味能驅趕蒼蠅，「或用啲蘋果醋或者紅酒，倒落個杯度用保鮮紙包住，再篤幾個窿，都好易捕捉到啲蒼蠅，會喺入面浸死，想加強效果可以加啲檸檬味洗潔精。」任強調，只要保持環境衞生，便能減少害蟲問題。