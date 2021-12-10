港康碼早上9時開通　轉碼過關需上載接種紀錄　初步公商務客為主

「香港健康碼」今早(10日)9時正式開通，屆時「安心出行」流動應用程式亦會更新至3.0版本。市民可於「港康碼」網站實名登記申請註冊帳戶，成功開通帳戶後，並透過「安心出行」3.0版本，上傳出行紀錄到「港康碼」系統，再從「港康碼」網站登入系統獲取「港康碼」。只有取得「港康碼」綠碼人士，才可進一步申請將「港康碼」轉為適用於廣東省的「粵康碼」或適用於澳門的「澳康碼」，而且轉碼時必須上傳完成接種新冠疫苗的紀錄，換言之通關後市民到內地及澳門必須打針。

據了解，本港或於本月24日與內地通關。港府早前曾指，通關初期會設配額制，市民必須提交申請，但配額會優先發放予公務及商務人士優先，更傳每日名額由1,000增至1萬個。

由於「港康碼」系統採取實名登記，申請人需填寫個人資料如姓名、身份證明文件號碼和簽發日期、聯絡電話號碼、居住地址等，並上載在港住址證明供核實之用。

至於居於房屋委員會轄下公屋的申請人毋須提交住址證明，政府指該系統會與房委會的公屋住戶數據庫直接核實。政府續指，會優先處理已經上載在港住址證明的申請，及公屋的申請。當申請人的住址被確認後，系統會以短訊向申請人發出個人識別碼以啟動帳戶。申請人如非香港身份證持有人，則需攜同信件及身份證明文件到指定郵局核實身份及住址。核實後，系統會以短訊向申請人發出個人識別碼以啟動帳戶。

若用戶成功啟動帳戶後，可透過「安心出行」流動應用程式3.0版本內的新增功能，上傳手機程式內過去31天的出行紀錄到「港康碼」系統。「港康碼」分為紅碼、黃碼及綠碼三種，確診者、疑似確診者、密切接觸者、密切接觸者的家居接觸者、確診康復但出院未滿14天的人士、正接受強制檢疫人士，以及申報過去14天曾帶有病徵的人士會獲發紅碼；過去21天曾到訪或居於高風險地點(包括申報住址及「安心出行」上傳的出行紀錄)，或抵港後未滿21天的入境人士，包括已完成強制檢疫或獲豁免強制檢疫的入境人士(經「回港易」或「來港易」從內地或澳門入境除外)會獲發黃碼；其餘人士則會獲發綠碼。所有「港康碼」有效期均為申請當天，到當晚11時59分為止。

政府提醒，申請註冊「港康碼」帳戶的先後次序與日後通關配額完全無關，呼籲市民毋須急於申請。市民申請到「港康碼」綠碼後，仍需轉碼才能過關。創新及科技局局長薛永恒早前接受訪問時曾表示，轉碼過程需上傳完成新冠疫苗接種紀錄，代表打針會是通關條件，但未知會否如擴大安心出行適用範圍般設有豁免安排。