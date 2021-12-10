黃楚標小學20周年校慶　楊潤雄讚揚致力推動國安教育

香港教育工作者聯會黃楚標學校今日(10日)舉行20周年校慶，教育局局長楊潤雄出席典禮時提到，自香港推行《港區國安法》，當局致力推動國家安全教育，又指國安及國民教育一脈相承，教授相關知識是學校應有之責，讚揚該校致力培養學生建立正面價值觀，設立德育及公民教育科，定期舉行活動讓學生有系統及持續認識國家。

楊潤雄今早先為學校全新的AR浮雕壁畫舉行揭幕禮，即場以平板電腦試掃描並點擊壁畫內手大嶼山境點的圖像，體驗以科技輔助教育的優勢，亦參觀了愛國主義教育及科技創新教育展覽。

楊隨後觀嘗了該校的龍獅表演及升旗禮，他指為了培養學生的國家觀念和國民身份認同，緊貼時代發展趨勢，該校的德育及國民教育科在課程中滲入國情教育，讓學生 了解國情、認識《基本法》、國家《憲法》及《港區國安法》，對國家的發展加深了解。自上年度開始，學校更將「國家憲法日」和「國家安全教育日」訂為恒常的全校性活動，透過多元化的活動，培育學生的守法觀念、同理心和使命感。

該校校監楊耀忠表示，20年來該校以「求實創新」的校訓，推動優質教育，致力增進學生國民身份認同，當中包括定期舉行升旗禮、締結多間內地姊妹學校、在教育中加入國家憲法及國家安全的元素等。在創科方面，該校亦大程度上提供學生創作空間，並鼓勵他們參加國際性STEM比賽等。