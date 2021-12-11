今年整體珊瑚生長健康穩定　橋咀洲北錄82.9%覆蓋率全港最高

漁農自然護理署今日(11日)公布今年的香港珊瑚礁普查結果，顯示整體珊瑚生長健康穩定，物種多樣性維持於高水平，但有6個評估地點錄得珊瑚白化的現象，較上年的3個地點多，惟漁護署稱，影響程度僅屬輕微及只限於局部地方。至於珊瑚覆蓋範圍方面，有15個地點錄逾50%，其中橋咀洲北覆蓋率達82.9%，屬全港最高。

今年的珊瑚礁普查在6月展開，為期5個月，普查範圍包括多個具重要生態價值的地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。在33個普查地點中，9個位於海岸公園，包括海下灣、印洲塘及東平洲。

漁護署指，各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由10.4%至82.9%不等，有15個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，包括東平洲的亞媽灣、荔枝窩等，其中5個地點位於海岸公園，而橋咀洲北更錄得最高的82.9%珊瑚覆蓋範圍，較上年的83.8%輕微下跌。惟有6個評估地點錄得珊瑚白化的現象，較上年及前年的3個及2個地點多。

普查亦有在13個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，評估珊瑚的健康狀況。珊瑚的顏色愈深，表示健康狀況愈佳。在指數範圍介乎3.25至4.73之間，本年的珊瑚色素平均指數為4.15，結果與去年(4.31)相若，遠超過一般的平均值(3)，顯示珊瑚健康狀況良好及持續穩定。

在物種多樣性方面，普查在20個指定指標品種中錄得19種，包括最常見的為眉魚、蝴蝶魚等，而大部分地點所錄得的品種數目都很多。漁護署又指，所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業的痕迹，但有11個地點錄得有棄置魚網的情況，較上年的2個地點為多。