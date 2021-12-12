停辦兩年新世界維港泳今早復辦　有參賽者期望一代接一代游下去

由於疫情關係停辦2年，今年終於復辦的「新世界維港泳」今日（12日）早上在維多利亞港舉行。今年共有1500參賽者，東網記者於早上7時半左右到場，現場已有參賽者準備就緒，亦有參賽者換衣服後伸展身體拉筋。有全場年紀最大的79歲參賽者母女檔一同參賽，期望傳承參賽傳統；亦有參賽者已參加了10年，期望可於20分鐘內完成。

作為全場年紀最大的參賽者梁小姐，還有4個月便80歲，往年其父親會參賽，故希望今年母女檔一同參加優悠組，可以傳承傳統，「一代接一代」地游下去。梁小姐又稱，今年東京奧運港隊成績非凡，參與維港泳亦像代表香港人一般，「有特別既意思喺度」。

另一名健兒李先生，自11年復辦開始已有參賽，至今已參賽10年，平常亦有參加不同公開水域的游泳比賽，他稱對於闊別兩年的維港泳，再次參加非常興奮，希望可以在20分鐘內完成。

男子組率先於早上8時15分開始，一眾健兒在開賽前兩分鐘發出熱烈歡呼聲，鳴槍聲一響，立刻奮力沿路線游向終點，速度之快令記者望塵莫及。女子組於男子組起步後隨即下水，不少參賽者表現興奮，下水後向傳媒攝影機位置揮手，並一邊踢水準備，後於8時25分正式起步，游向維港彼岸終點。

優悠組別於8時36分開始陸續起步，洪先生稱由2012年開始已有參賽，不過擔心疫情期間「操少咗水」，笑言「唔好浸親、唔好抽筋就無事架啦」，對自己能順利完成賽事有信心，期望可在27分鐘內完成。他又坦言對維港水質問題有憂慮，希望不會「每游一下就飲一啖汽油」。

另一名參加優悠組別的關先生，今次第2次參賽，稱會抱平常心參加，起步前數分鐘已脫下保溫用的錫紙，笑指「有太陽曬住，除咗先適應吓，涼下涼下先」，至於維港水質問題，他則表示「都顧慮唔到架啦」，因他認為「你游得海預咗」。

優悠組別開賽後約10分鐘左右，有救生艇人員舉槳，示意有泳手在半途感到不適。以東網記者目測所見，一名身穿黑色泳褲、號碼為6270的泳手被身旁的救生艇人員救起，似乎已沒有知覺。