杏花邨首設15部智能廚餘回收箱　惟未能回收貝殼及湯水

政府推行垃圾徵費在即，環保署早前公布去年人均家居廚餘置量上升了10%。為了鼓勵市民積極回收，環保協進會獲環保署轄下回收基金資助約1千萬港元，實行智能回收箱推廣計劃，其中，在杏花邨設置15套智能三色箱及廚餘回收箱，是計劃內唯一回收廚餘的地點，市民可用來回收蔬果菜渣、肉屑等。先導計劃為期30個月，廚餘回收箱租金約數萬港元。

先導計劃會分階段在杏花邨及大埔6個地點設置智能資源回收箱，包括回收紙張、飲品膠樽、其他塑膠、金屬，而杏花邨是計劃唯一內設置智能廚餘回收箱地點。東網記到杏花邨巡視，廚餘機設置在其他回收機旁，平均3至4座共用1部機，用以回收蔬果菜渣、肉屑、茶葉、穀物、加工食品、內臟、海產、麵包蛋糕等，但不包括湯、粥水、大型骨頭、貝殼、食物包裝袋、園林廢物、動物糞便和醫療廢物等。

廚餘機上又列明要先把廚餘瀝乾水分，方可直接倒進機內，或用薄透明膠袋盛載後放入機，惟回收機卻無法偵測少於100克的廚餘。市民每天回收一次廚餘便可憑已登記的「綠綠賞」積分卡，拍卡使用廚餘回收箱，換取1次綠綠賞10積分，但只計算每日首次回收。然而回收箱僅在下午6時至晚上10時開放，期間會有職員在15個地點協助廚餘回收。

負責營運的環保協進會行政總監邱榮光表示，現時15部回收箱可容納120公升的廚餘，並會每日清理「不會隔夜」，晚上10時服務完結後，會運送到位於北大嶼山小蠔灣的有機資源回收中心「O·PARK」，減少衞生問題，回收箱亦頂部亦有安裝臭氧除臭儀器，每小時會進行1次殺菌。

他指計劃推廣至今反應踴躍，回收箱平均每日都差不多滿，最近數天甚至要加換回收箱，每日可收集18桶廚餘，認為因社會有回收氣氛，是次證明提供方便的基礎設施有助市民回收，預計未來冬至、聖誕、新年的日子，廚餘量有機會上升，估計可能會收到最多30桶廚餘，故會開設攤位協助回收。

計劃隨後將會在大埔香港青年協會宿舍、大埔嵐山、大埔南華莆、大埔頭村與華樂豪庭，回收紙張、金屬或其他塑膠，每公斤可分別賺取10積分，飲品膠樽每公斤有80分，服務將會24小時開放，料月尾開始實施。

根據環境保護署上周發表2020年香港固體廢物監察報告，廚餘仍舊佔都市固體廢物最大比例，每日平均棄置量為3,255公噸，佔整體30%，當中，家居廚餘比例由2019年佔68%上升至76%；人均棄置量估算則由2019年的每日0.30公斤，增加至2020年每日0.33公斤。