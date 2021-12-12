校際AI方程式比賽峰回路轉　聖保祿隊伍揭對手出錯奪冠

要把無人駕駛的車輛安全在路上行走，AI(人工智能)是不可或缺。由智慧城市聯盟主辦和STEM PLUS協辦的「SCC校際人工智能Edge級方程式比賽」，由上周五(10日)起，一連3天在香港亞洲博覽館舉行。比賽於今日(12日)來到尾聲，其中，「JETBOT」及「JETRACER」組別的冠軍隊伍相繼誕生。主禮嘉賓創新及科技局局長薛永恒致詞時表示，今屆政府已投放超過1,300億港元支持創科發展，其中部分用於新計劃，包括奇趣IT識多啲和中學IT創新實驗室。

是次比賽分為初級組的「JETBOT」及高級組的「JETRACER」，有21間學校共64隊參賽，當中，初級組有53隊，高級組則有11隊，學生分別在3天競逐資格賽。「JETRACER」組別的冠軍隊伍來自聖保祿學校的「JetBus」，3名成員均表示，得獎後非常開心和榮幸，當中，馮同學稱賽前沒有預料會得到冠軍，因同場還有另一隊旗鼓相當的隊伍，更指幸好有繼續觀看餘下賽事，並發現原先為冠軍隊的學校因出現技術性錯誤，她們遂透過向大會上訴，終重奪冠軍寶座。而據大會重新審議後，「JETRACER」組別亞軍和季軍得主，分別由東華三院五若瑜夫人紀念中學及保良局蔡繼有學校取得。

至於「JETBOT」組別冠軍，由來自保良局何蔭棠中學的「on call 8小時」奪得。亞軍及季軍，則分別來自仁濟醫院靚次伯紀念中學及東華三院李潤田紀念中學。

「JETBOT」比賽主要考驗學生需要在賽道上避過預設的所有障礙物，並以時間最快為首，成績最好的16隊，將獲准進入決賽。而「JETRACER」則主要以速度為主，以最快時間在預設的賽道行走2圈，途中不能離開賽道，成績最好的2隊可進身決賽。過程中，學生需自行製造、編寫程式並融入AI完成比賽。