東方日報A1：垃圾之都　坐廁攔路

不法之徒「偷雞」棄置建築廢料，冇靈魂政府執法「懶懶閒」，行人路淪為免費堆填區，更有坐廁攔路，香港由國際金融中心淪為垃圾之都。土瓜灣貴州街垃圾站外行人路，疑有裝修公司工人經常將建築廢料非法傾倒在該處，大量坐廁、廢磚等垃圾堆疊高及腰部，並長達5米，霸佔半條行人路，即使附近安裝了至少三隻「天眼」亦無阻情況發生。食環署、環保署及地政總署「鬥卸」，每次收到投訴便派車清理了事，但相關費用變相由納稅人埋單之餘，未幾該處又堆滿垃圾。學者批評政府相關部門執法不力，長年縱容不法之徒棄置建築廢料。

土瓜灣居民吳先生向本報報料指，貴州街垃圾站對出的三色回收箱旁驚現「免費堆填區」，有大量坐廁及裝修地磚，質疑附近的裝修工程公司，每晚會將建築廢料帶到上址棄置。他稱，曾致電政府熱線1823投訴，惟環保署稱「不關他們事」，指回收箱內裏垃圾由食環署管理，而外面垃圾則並非由環保署及食環署處理。

責任最後便歸於地政總署，吳稱當該處廢料堆積如山時，地政總署就會派車清理，原本應收費才能棄置的建築廢料，最終免費被送到堆填區，浪費納稅人金錢，而且情況已持續幾年。

聖公會聖匠小學校門距離該「免費堆填區」不足20米。該校家教會副主席姜女士表示，去年至今已向當局投訴逾10次，但每次清理後垃圾又會再堆積，她指該處是學生出入必經之路，擔心他們會被尖刺硬物絆倒弄傷。居民張先生指馬桶發出陣陣異味，對此非常反感，經過時須繞路行。他又指疫情下各政府部門應上下一心，處理好環境衞生，不應互相推卸責任。

為落實污者自付，政府於2006年徵收建築廢物處置費，並於2017年4月7日加價，當中堆填費及公眾填料費增加60%。翻查政府數字，棄置堆填區的「拆建廢物」及「廢棄混凝土」由2017年的日均共4,207公噸，逐年減少至2020年的日均3,418公噸。雖然堆填區內的建築廢料減少，惟政府去年全年於各區清理的非法棄置建築廢物，仍高達3,300公噸，數字反映有人為避免付費處理建築廢料而非法棄置的問題相當嚴重。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，當出現問題時，政府部門未有即時合力解決，反而互相推卸責任，相關做法不能接受，而且當局幫非法棄置建築廢料者「免費執手尾」但不執法，變相縱容情況持續發生。他批評政府在加收建築廢物處置費時，未有做好回收配套，加上執法不力，令香港淪為垃圾之都。地政總署回覆查詢時表示，正了解事件。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：