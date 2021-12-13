起底刑事法後首次執法　私隱專員公署拘31歲男子

《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》今年10月生效，把「起底」罪行刑事化。今(13日)個人資料私隱專員公署首次就法例，作出拘捕行動。私隱專員公署表示，一名31歲男子涉嫌因金錢糾紛作出「起底」行為，違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」的罪行，他現時仍被拘留調查。

公署刑事調查組署理高級個人資料主任盧迪凡表示，事主主動向公署報案，指自己的個人資料被披露在網上平台，內容亦有提及相關金錢糾紛的細節。公署經調查後在西九龍區拘捕了1名中國籍男子，行動中檢獲了1部手提電話。案件仍在調查中。

盧又表示，由於現時公署仍沒有羈留設施，因此公署現時借用警方的設施。盧又呼嘯市民，切勿作出嚴重侵犯個人資料私隱的行為，警告違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)條「在未獲同意下披露個人資料」罪行，一旦定罪可以被判罰款10萬港元及入獄2年。而轉發相關「起底」資訊，亦有可能違反修例，提醒市民切勿「手多多」。

相關法例訂立了「起底」罪行，賦予個人資料私隱專員對「起底」相關罪行的刑事調查及檢控權，及賦權私隱專員發出停止披露通知，要求有能力移除「起底」訊息的人士停止披露「起底」訊息。

港府在立法時表示，自2019年以來「起底」者透過肆意披露他人個人資料，打擊政見不同的人士，猶如將個人資料武器化。《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》目的旨在打擊近年愈趨猖獗的惡意「起底」行為，以確保市民的個人資料私隱得到保障。