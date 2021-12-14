海關掃蕩侵權卡拉OK　巡查派對房及店舖拘22人

有派對房間提供侵權卡拉ok歌曲。海關今(14日)表示，在本月2至9日的行動中掃蕩8間零售店舖、1個儲存倉庫，及30間派對房間，檢獲147套卡拉OK機及6套遊戲機套裝，估計市值約130萬港元，並拘捕20男2女。

版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正表示，海關早前接到市民的報案，指有人在市面上高價售賣侵權的卡拉ok機，因此展開執法行動，在深水埗、灣仔、旺角、深水埗等地搜查8間零售店舖及一個倉庫，檢獲價值60萬港元的110部卡拉ok機，每套均有約4萬至6.5萬首侵權歌曲，並拘捕4名店舖負責人及6名店員。該10人已獲准保釋候查。

馮表示，海關隨後根據情報與警方展開聯合行動，鎖定30間涉嫌使用侵權卡拉ok機，並在本月6至9日搜查旺角、深水埗、尖沙咀、銅鑼灣多間派對房間，檢獲37套懷疑侵權的卡拉ok機，涉逾100萬首侵權歌曲，以及6套遊戲機套裝，總值70萬港元。行動中拘捕11男1女，年齡介乎20至44歲，包括10名負責人及2名店員。所有人已獲准保釋候查。

馮衛正又提到，相關的派對房間多以社交媒體作宣傳，惟確實地址被隱藏，加上採用全自助的形式訂房，增加海關執法的難度。警務處旺角警區總督察（行動一）張倩敏指，行動中警方發現2名派對房間負責人及7名顧客違反防疫規例，對他們作出票控。