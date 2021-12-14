政Whats噏：譚得志劉嘉鴻等37黨員退出人力　形容棄之不可惜

自上年《港區國安法》實施後，唔少政黨都爆退黨及解散潮，其中人民力量(人力)嘅主席陳志全(慢必)同埋副主席譚得志(快必)，分別因為民主派35+初選及發表煽動文字被還押，慢必其後亦辭去主席一職及退黨，早前亦獲准保釋候訊。該黨近日出現風波，該黨前主席劉嘉鴻尋晚(13日)喺Facebook宣布，響應該黨執行委員蔡中平嘅呼籲，自己同埋另外36位黨員退出人民力量，包括快必和慢必前助理蘇浩，即時生效，指事情變質，所以「棄之亦不可惜」。

劉指退黨嘅決定已經通知有關職員，刪除佢哋嘅會員記錄。佢指人力成立10年，經歷多經波折，喺大環境嘅轉變下，已經難有作為。佢認為政治組織從來都只係工具，爭取公義平等先至係目的，會籍身份根本不必，亦都不應眷戀。

然而，佢又話人非草木，點都總有感情，即使係暫時發揮唔到功用嘅工具，只要狀況良好，都值得保存嘅，呢個都係佢之前一直留任會員嘅原因，但佢指出現時事情變質，覺得留守已無必要，棄之亦不可惜。

劉提到嘅事情變質，相信係早前該黨副主席錢寶芬離任，而該黨代主席梁家聲涉擅自更改社團幹事，更透露該建議人選唔係人力成員。因此蔡中平尋晚亦都發文炮轟梁手法極不光彩，質疑梁有計劃地打算竊取整個組織，愧對「人民力量」4個字，認為咁嘅組織唔應該繼續存在，佢亦都以執行委員名義指示相關管理人員停止所有人力社交媒體運作，並辭去執委一職同埋，同時呼籲持相同理念嘅黨友一齊退黨。