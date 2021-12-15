東方日報A1：病毒來港易　落閘恐太遲

新變種病毒Omicron繼續擴散各地，內地天津市及廣州市近日均錄得Omicron輸入個案。澳門政府宣布，昨晚8時規定到過廣州市爆發Omicron疫區的人士，抵澳後須接受醫學觀察。惟港府防疫「慢九拍」，面對Omicron應變無方，截至昨晚仍未將天津市及廣州市相關疫區剔出容許免檢疫抵港名單，相關做法與處理同樣錄得Omicron確診的外國地區會收緊檢疫要求大相逕庭，港府甚至指內地相關個案屬閉環管理下的輸入個案，不代表有社區傳播。本港防疫中門大開，讓新變種病毒「來港易」，專家批評港府不應再以慢拍子步伐及不合時宜檢疫政策來防疫。

內媒前日報道，天津市於本月9日錄得內地首宗Omicron輸入個案。另外，昨日舉行的廣東省廣州市疫情防控新聞發布會亦公布，一名67歲男子上月27日從國外入境，隔離期間多次檢測均無確診，他從上海市飛往廣州市，再返回廣州市越秀區居家隔離，其後再做檢測時確診感染Omicron。

因應廣州市錄得Omicron確診，澳門昨晚起收緊對廣州市相關疫區抵澳人士檢疫要求。但截至昨晚，港府仍未就內地的Omicron疫情而調整任何檢疫要求；而港府昨日下午5時更新的「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」，未見包括廣東省越秀區及天津市相關疫區在內，意味着到過該兩個疫區的人士，仍然可以經回港易計劃及來港易計劃，免檢疫入境本港，直接走入社區。

雖然港府未有因應Omicron疫情，收緊對內地檢疫要求，但港府昨日卻宣布巴林、百慕達、剛果民主共和國、直布羅陀、匈牙利、阿曼和斯洛伐克共和國，因為錄得Omicron確診，將於本月17日被納入A組指明地區，只容許已完成接種新冠疫苗的港人從當地來港，並需隔離21天。

事件除反映港府應對Omicron疫情發展反應慢外，亦凸顯出港府對國內外的Omicron疫情有兩套檢疫準則。現時外國若錄得Omicron確診，港府只容許已打針港人從當地來港，並需坐足21天疫監。但在回港易及來港易計劃下，身處內地的港人及內地居民來港可免坐疫監。即使部分內地地區因應疫情而被港府納入「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」，身處當地人士不可免檢疫入境本港，但其抵港後只需坐7天或14天疫監，已打針者疫監期較短。

本報向政府查詢天津市及廣州市錄得Omicron確診後，會否被剔出回港易、來港易計劃。食物及衞生局回覆指，該兩市個案均屬閉環管理下的輸入個案，不代表有社區傳播；又指本港與內地及澳門三地在聯防聯控機制下，疫情防控措施一致，而「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」上所列的地區，亦會參考國家衞生健康委員會所列的風險地區而定。截至昨晚，內地衞健委的疫情高中風險名單中，並不包括天津市和廣州市相關疫區在內。

呼吸系統科專科醫生梁子超批評指，現時當務之急是，政府主動向內地了解天津市及廣州市是否有Omicron本地確診個案，一旦有社區爆發風險，港府便必需當機立斷對當地及周邊地區進行全面「封關」措施，做好「外防輸入」把關。

梁子超又指Omicron傳染力強且毒，因此認為政府對高風險地區仍然維持酒店隔離是不合時宜，其換氣效果亦遠遜郊外空曠地方，因此建議從高風險地區名單的來港人士應入住郊外的「隔離營」取代酒店檢疫。

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