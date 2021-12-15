不良醫療中心以免費體檢招客　投訴人遭疲勞轟炸強迫消費15萬元

消費者委員會今日(15日)公布多宗不良醫療中心，誤導及高壓銷售及體檢服務的個案。其中有投訴人本身有溝通能力弱、長期受精神困擾，最終在體檢公司2小時疲勞轟炸後，付費購買價值1萬港元的脫牙及2.9萬港元的脊醫療程，才得以離開，及後亦不斷被力銷其他療程，結果消費超過15萬港元。在社工的幫助下，消委會作出跟進並成功爭取全數退款，該會又斥責醫療中心利用消費者不善溝通及精神狀態上的弱點進行游說，屬不良營商手法。

此外，有患有腦退化及認知障礙症的長者亦受害。一名長者接受特惠脊骨檢查後，職員稱她脊骨有嚴重問題，帶她看診金2,400港元的中醫，又游說購買8.8萬港元的療程便可豁免。由於投訴人的信用卡限額不足，職員於是陪同他到櫃員機提取現金。幸而，最終在家人及消委會幫助下，成功爭取全數退款。

消委會提醒，近年愈來愈多醫療中心以免費或平價身體檢查作招徠，過程中誇大病情繼而推銷療程。該會提醒市民切勿衝動消費，應按自身需要及與家人商量才決定，盡量貨比三家、聽取醫生專業評估及建議、切勿盡信職員的口頭承諾、必須保留單據作日後追討的憑證。