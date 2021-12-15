百物騰貴　香港繼蟬聯全球生活費用最高城市

新冠疫情對本港的經濟增長於2020年放緩後，物價已開始迅速上升。人力資源顧問機構ECA International於今(15日)公布最新的「生活費用研究」調查結果，香港繼續蟬聯全球生活費用最高的城市。

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，香港繼續成為全球外派僱員生活費用最高的城市，以港元計算，今年物價整體錄得2.7%的增幅。他又指本地物價上漲，反映了香港經濟正從疫情及近年社會運動的影響中逐步復甦。

有關調查針對全球超過480個地點，除了香港，在亞洲方面，調查顯示最新的排名中，中國內地城市的排名均有所上升，目前內地有四個城市躋身首15位，當中上海和廣州均打進全球前10位。關補充，由於人民幣匯率的強勢，以及本地物價錄得相對較高的增幅，令中國內地城市的排名有所上升。

全球方面，日內瓦及東京分別排名全球第2及第3，而紐約則跌出全球前3位。而且隨着歐元匯率持續不穩，大部分歐盟城市排名均有下跌迹象，例如巴黎跌出全球前30位。

相反，俄羅斯城市的排名反而反彈。關指，隨着石油需求的增加，油價開始持續上升，俄羅斯等原油生產國因而受惠， 因此莫斯科及聖彼得堡分別上升了4名和12名至全球第52位及第138位。

ECA International的「生活費用排名」自2005年開始，當中結合了ECA的生活費用調查和住房數據的結果，比較121個國家中208個城市的外派僱員在日常所需的生活成本；ECA的生活費用調查則在每年3月和9月開展，針對外派僱員經常購買的一籃子日常貨品及服務進行價格調查。