逾2萬人未成功註冊港康碼　資科辦1周接1萬查詢

中港通關在即，通關之用的香港健康碼推出不足一星期，已有超過50萬人登記。不過，有返鄉心切的市民連日來多次嘗試註冊，均因「身份證明文件無效」而註冊不果，近日向東網求助。政府資訊科技總監辦公室回應指，自港康碼系統推出以來，熱線及電郵接獲超過1萬個查詢，主要涉及「港康碼」的應用，例如所需資料、輸入地址及上傳地址證明的程序等。截至昨日(16日)中午，有約52萬名市民申請註冊帳戶，當中有2.2萬尚未成功註冊。

讀者劉女士向東網表示，她已連續兩年無法回廣州探望八旬的父母。聽説聖誕節有機會通關，便申請大假，打算聖誕節回鄉探親。豈料，她連日來都申請不成功，系統顯示她「身份證明文件無效」。她多次透過熱線電話查詢，也試過到入境處核實身份證資料，但都無人解答到她的問題，便轉而向東網求助。經東網向資科辦查詢，即日獲回應及跟進。

資科辦表示，香港身份證持有人在註冊港康碼帳戶時，需要輸入包括身份證號碼及簽發日期等個人資料。系統會將資料與入境處的數據庫作實時比對以核實身份，當中包括非永久性居民身份證持有人的逗留期限。另外，註冊時需填寫的簽發日期清晰將日、月、年三個欄目分開，方便市民輸入。截至昨午中午12時，共約522,000名市民申請註冊帳戶，當中約5萬名市民以身份證成功註冊。

資科辦又指，自上周五推出港康碼，熱線及電郵接獲超過1萬個查詢，主要涉及港康碼的應用，例如所需資料、輸入地址及上傳地址證明的程序等，當中亦有例子涉及輸入不正確的簽發日期。

另外，消息指政府最快下周派外展隊在港鐵站等地點附近設置街站，協助有需要市民申請香港健康碼。