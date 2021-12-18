逾百人湧大棠賞紅葉　除罩影相隨處見　漁署籲勿攀樹免枝折

紅葉大多於冬天綻放，隨着近日氣溫轉涼，東網記者今日(18日)到元朗大棠楓香林視察，發現紅葉終於大規模盛開，「紅葉指數」更達到漁農自然護理署網頁所標示的B級，代表楓香樹葉顏色「開始紅」，吸引過百名市民趁周末欣賞紅葉美景，「打卡」留倩影。有市民特意跨區前來「賞紅」，盛讚風景優美，笑言如同去了異國外遊，亦期待盡快通關出國旅行。

今日的大棠楓香林人潮如鯽，逾百市民扶老攜幼到場賞紅。不少影相發燒友帶備長鏡頭及腳架，拍下楓香樹葉由綠轉橙，橙轉紅的美景。紅葉樹下成為遊人打卡熱點，樹前設有約半米高的竹製圍欄及貼上告示，提醒切勿爬樹。漁農自然護理署同時派員到場維持秩序，有人僅拾起地下樹葉自拍留念，不過亦有少數市民未理會勸阻，「坐樹」擺甫士拍照，傷害樹木。

專程由港島前來元朗「賞紅」的范女士，笑言疫情下難以出國旅行，相當期待盡快通關出遊，如今到楓香林郊遊當出國旅行。同行的戴先生盛讚現場為楓香樹設圍欄的做法，認為能進一步保護樹木。

陳氏夫婦稱日前在網上看見相關紅葉新聞，今日結伴由大圍專程到場散心。陳先生感激天公作美，又言現場未算人山人海，對紅葉綻放的景色讚不絕口，「好靚呀！紅葉再轉至『極紅』時，會希望再嚟多次！」。

至於越野單車愛好者莫先生指出，到大棠賞紅葉是其年度活動，「要每年一次來朝聖！」他指大棠紅葉綻放的景色如往年一樣美麗，又指其他地方例如大埔烏蛟騰亦有很多楓香樹，自己亦不時到處賞紅。