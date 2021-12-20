香港或再誕「星之子」　23歲薛俊朗疫下發現新小行星

繼陳易希後，香港或許再誕生一名「星之子」。23歲的薛俊朗是香港跨媒體天文教育者，今年5月通過美國夏威夷大學「泛星計畫」的大口徑望遠鏡，配備全天高效率的電子相機進行巡視，遠程分析過千張拍攝到的近地天體數據和影像，發現了一顆估計直徑約40米的阿波羅型小行星。薛對有此發現感到幸運，「想不到即使在疫情期間，仍能在浩瀚的茫茫宇宙中，找到少於標準泳池的小行星。」

最近美國太空總署(NASA)及國際天文聯會小行星中心證實了薛的發現，小行星獲暫時命名為「2021 JM6」。它的軌道周期大約是每798天(2.18年)繞太陽運行一周，即使這顆小行星會橫越地球軌道，但是美國太空總署現階段將2021 JM6標示為「不屬於有潛在威脅的小行星」，預測在2080年它會最接近地球，估計屆時它仍與地球相距約390萬公里(0.026 天文單位)。

薛俊朗是香港科技大學的校友，現時是國際天文聯會(IAU)的香港天文教育組主席，亦是國際暗天協會(IDA)的亞太區國際委員，今年7月更出版《星空解碼 ── 從天文觀測到星野攝影》科普著作。他表示好榮幸成為「2021 JM6」小行星發現者，藉此借此可以向大眾推廣天文教育、普及科普，讓更多人關注星空保護的重要性。他又希望以自己名字『薛俊朗』作為命名，鼓勵年青人繼續為追尋夢想而努力。

對於星體的命名權，國際天文聯會是唯一被國際認可的機構，獲確認為新發現的小行星後，會得到一個「臨時編號」，需要經過嚴謹的審議程序，普遍需時6至10年時間才能獲得「永久命名」。