東方日報A1：Omicron激增　通關又要等

新冠肺炎變種病毒株Omicron在全球極速散播，本港亦難逃衝擊，衞生防護中心昨日公布，香港昨單日再增7宗Omicron，均屬日前確診的個案經基因測序證實，至今Omicron變種病毒個案已累計34宗，若以一周前即本月15日的9宗比較，短短一周變種病毒株個案已飆升約2.8倍，且過去3日平均每日新增Omicron均達7至8宗，足見變種病毒的威脅愈來愈大。疫情陰霾令港官一度唱好中港「快將」通關又一次臨門脫腳，特首林鄭月娥昨日在北京表示，述職時向兩位國家領導人反映了港人對通關的焦慮，惟未獲正面批示，港人期盼2021年內通關、與家人團聚似凍過水！

衞生防護中心昨日公布，本港再多7宗日前確診的個案驗出Omicron，數據顯示，最多Omicron個案輸入地區為英國及非洲國家，各錄得10宗，美國亦有5宗，至今有4宗個案已接種3劑新冠疫苗。至今本港錄得的新冠肺炎個案累計增至12,549宗，另錄得少於5宗初步確診。

林鄭月娥昨日在北京表示，國家領導人同意本港的防疫工作有成效，她亦把握機會反映了港人、商界及各行業對通關的期盼及焦慮，但她會面後表示，「沒有確實答覆」，會繼續爭取盡快通關。

通關時間生變，或與Omicron威脅增加有關。衞生防護中心日前公布，青山醫院一名58歲女護士確診，她與另一名61歲男子居於元朗沙井路11號金碧花園3座，兩人本月2日離開香港前往英國，20日回港，在機場確診，兩人均被驗出帶有N501Y變種病毒，且CT值均少於20，顯示病毒量極高。不過，至今沒公布他們的基因測序是否涉Omicron，中心已將他們於潛伏期在港曾居住和到訪的地點納入強制檢測。

而政府早前將錄得Omicron輸入個案的地區列入「加強監測A組地區」名單，並收緊一系列入境措施，惟放寬這些地區入境人士抵港後於竹篙灣檢疫中心隔離日數，由原定7日減至4日，這個決定一度引起專家質疑，但政府解釋要善用有關設施，以及所有Omicron輸入個案均在抵港檢測或抵港後首3天內檢測發現。不過，本報發現過去兩日至少有3宗Omicron個案超過4日始發現，當中兩宗本月13日抵港，遲至19日始確診，推算驗出初步確診日期最早為17日，即抵港第5日才發現，恐增加轉移至酒店檢疫期間的風險。

至於昨日的個案，本港昨新增7宗輸入個案，涉及3男4女，年齡介乎22至61歲，包括一名外傭及機組人員，分別來自英國、菲律賓、肯尼亞、美國、瑞士、法國及摩洛哥，6人驗出N501Y變種病毒，餘下一宗驗出L452R變種病毒，全部人已接種新冠疫苗。

其中一名22歲到過瑞士及法國並經英國抵港的22歲男子，去年10月在法國確診，今次為二度感染，驗出N501Y變種病毒，他僅於6月9日在法國接種一劑復必泰疫苗。

另外，政府宣布，後日（25日）凌晨零時起，將布基納法索、開曼群島和多哥指明為A組指明地區，並收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

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