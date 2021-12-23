從時代廣場3樓擲鋼柱圖傷警　女被告3項罪成　還押至下月判刑

去年有網民及團體發起於7月1日在港島區遊行，當天有示威者於銅鑼灣時代廣場聚集。當警員進場驅散時，有一支拉帶鋼柱從3樓墮下，擊毀一平面指示版。警方其後就此事拘捕一名報稱從事廣告業的女子，控以有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害、自建築物掉下物體、盜竊及刑事損壞共4罪。女子否認控罪受審後，今(23日)於區院被裁定前3項控罪罪成，刑事損壞罪不成立，辯方表示被告不會作出求情。法官陳廣池將被告收押至明年1月13日量刑，期間待索閱其背景報告。

被告楊迎曦(35歲)，否認於2020年7月1日在銅鑼灣時代廣場3樓，企圖致總督察7627及警長52708嚴重受傷而意圖非法及惡意傷害他們，及同日同地掉一支拉帶鋼柱。她另否認偷去鋼柱及損壞一個平面指示版。她今被裁定有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害、自建築物掉下物體及盜竊罪成，餘下刑毀罪則不成立。

法官裁決時指有關片段顯示穿黑色有白點圖案襯衫的被告，於3樓走到涉案餐廳前停下，左手亦戴上白色手套，再拿起印有餐廳名字的鋼柱走到另一邊近玻璃圍欄處，她與周圍的人相距1至2個身位。法官指被告的身形非嬌少玲瓏或纖幼無力女子，且毫不費力地拿起鋼柱跑到另一邊，與他人亦有距離，遂認為被告是掉柱的人。而被告之前已在3樓徘徊一段時間，相信她看見警方衝上2樓電梯才拋下鋼柱，目的是傷害執行職務的警員，且掉下一支重6.8公斤的鋼柱，自然大有機會對他人造成傷害，認為其企圖明顯不過。此外，法官續指被告或無意令涉案餐廳永久失去鋼柱，但她不顧餐廳的權利，以自己的目的來把鋼柱掉下，在法理上已屬剝奪他人的財物權利，且在柱被掉下後，已有損壞，亦不能把柱完璧歸趙，遂裁定被告首3項罪罪成。

控方開案陳詞指當日下午，有示威者在時代廣場附近集結，警方其後在廣場地下拘捕一批懷疑參與非法集結的人士。當晚7時許，總督察7627及警長52708等人，推進到達2樓扶手電梯頂部時，突然有一支鋼柱由高處墮下，在兩人身旁飛過，擊中一個平面指示版，令指示版玻璃爆裂及金屬外框凹陷，事後維修花費4,700港元。控方指，從高處擲下該鋼柱的人意圖使兩名警員身體嚴重受傷，而廣場3樓一店舖的閉路電視就拍到被告身穿黑衣、戴口罩及白色手套，從店舖門外取去一支拉帶鋼柱，後在3樓把鋼柱掉下。警方經調查後，在2020年7月14日拘捕被告。

案件編號：DCCC 1001/2020