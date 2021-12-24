光城者7人涉顛覆罪　1成員准保釋　須每日報到禁點讚論時事

組織「光城者」的7名成員被指宣揚顛覆國家思想，被控以一項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，他們早前提訊時全部被拒絕保釋。其中一名16歲姓蔣周的男被告今日(24日)向高院原訟庭申請保釋。法官李運騰聽罷陳詞後，決定批准他保釋外出。散庭前，法官特意向被告指，嚴苛的保釋條件對家人、學校均是個重擔，變相令許多人失去自由，提醒他要遵守條件，否則很可能不再給予擔保。

法庭所訂立的保釋條件包括交出5萬港元現金、其母親人事擔保5萬港元，4名學校老師各交出人事擔保2萬港元，遵守宵禁令，每日到警署報到。如警方要求，他須交出電話讓警方檢視。保釋期間，他不得出席任何公眾集會，不得與政治組織有聯繫，不得對時事或政治發表意見，包括轉載及點讚。

此外，星期六早上9時至下午6時，被告須在老師陪同下留在學校，星期日早上至下午1時只可以參加教會活動，星期一到警署報到時，須交出由校長或副校長簽署的出席紀錄，以及曾返教會的證明。

今日申請保釋獲批的男被告，與案中其餘6名被告，包括15歲及16歲女生、蔡永傑(男、20歲、倉務員)、陳右津(男、25歲、售貨員)、郭文希(女、18歲、中學生)及16歲姓阮男生，同被控於2021年1月10日至5月6日期間，在香港一同與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

案件編號：HCCP 574/2021