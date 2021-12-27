荃灣油柑頭村旁官地下月收回　安置冇聲氣　居民過年隨時瞓街

政府收地卻未談安置賠償，新年將至居民或要流離失所！去年10月政府曾向區議會諮詢，擬將位於荃灣麗城花園對上的油柑頭村附近政府土地作住宅發展，其中最受影響的漢民上村部分村民願意配合，早前被通知明年1月便會該村進行清拆，但補償安置等安排至今卻消息全無。有居於該村逾60年的村民稱對收地一事既擔憂又害怕，「起碼有補償都有些少安慰」，惟當局全無溝通，只怕居所一朝失去仍未等到安置。

政府早前指打算將其中一幅位於油柑頭村旁邊、面積約4.93公頃的綠化地帶，改劃為「住宅(乙類)6」用途作中密度的私樓發展，項目總樓面面積為9.72萬平方米，料可提供約1,390個單位，人口預計可達3730人左右。

今年2月26日，包含有關發展計劃的《荃灣分區計劃大綱草圖編號S/TW/34》由規劃署上載以供公眾查詢，並於兩個月內收到93份有效申述，其中89份表示反對有關油柑頭村旁兩地帶的私樓發展。但城規會最後仍決定不接納有關反對申述。

油柑頭村旁的漢民上村位處發展範圍，當地居民對收地感到徬徨。三代同堂，於漢民上村居逾半世紀的李太批評，政府安排混亂，她據聞明年1月便要搬遷，但至今仍未收到通知信件，而當局「無聲氣，問（政府部門）就一個推一個」，她無奈指「無理由無安置就叫我們搬，難道叫我們瞓街？」，只盼政府能讓他們原區安置。

另一名居於漢民上村逾60年的周女士則指，其母親已經80多歲，本想於該村終老，對該村有感情，可惜現時配合發展而要搬遷。她指，政府人員今年5至6月曾到家調查並通知即將收地，促其盡快向地政總署登記可盡快獲安置，但她一家即便多次向地政總署提供文件登記，迄今仍未有獲安置或賠償的消息，形容「真的搞到好勞氣！」，期望政府盡快與她們溝通，勿再拖延。

因應位於油柑頭村附近的政府土地擬作住宅發展。地政總署回覆指，於今年3月起聯絡受影的寮屋住戶，為他們進行登記及處理安置補償事宜，承認當時曾通知受影響人士，政府約於明年1月進行清拆。該署指，按目前資料顯示，清拆範圍內受影響的家庭約有37戶，共65人。發展計劃將於法定規劃程序完成後推展，署方會另行通知有關住戶確實遷出日期。