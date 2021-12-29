《立場》6100萬資金來源不明遭凍結　國安處：疑勾結外部勢力

網媒《立場新聞》今早(29日)被警方國安處大舉搜查後，國家安全處高級警司李桂華表示，國安處今晨針對立場新聞拘捕了7人，並已引用《港區國安法》第43條《實施細則》第3款，凍結了《立場》的6,100萬港元資產，是國安處成立以來凍結資產最多的案件。他又提到，警方調查發現《立場》大部分資產均是以隱密的方式存入，加上該公司已不收訂閱及贊助，亦不多接廣告，反問「點解(《立場》)資金可以充裕到設立英國分社」。

《立場新聞》6,100萬港元資產被凍結。該公司今日發出公告表示即時停止運作，包括網站及所有社交媒體立即停止更新，並將於日內移除。署任總編輯林紹桐已請辭，《立場新聞》所有員工已即時遣散。

李桂華表示，警方會繼續調查該公司的資金來源，及立場英國分社營運的真正目的，包括有否涉及勾結外國勢力等。他又提到，立場在去年7月至今年11月間，不斷刊登具煽動性的文章，以引起憎恨、藐視香港政府、引起對香港司法的憎恨、引起香港居民間的不滿、煽惑其他人使用暴力、疏使其他人不遵守法律、或不服從合法的命令。李舉例指，立場在無事實根據的情況下，形容「抗爭者被失蹤，被侵犯」。

他亦指該公司亦刊登具煽動性的網誌文章，內容如「只有兩國，才有兩制」等。李重申，今早被捕的人對立場的編採及公司策略有重要角色，所有人會被通宵扣查，不排除會再有拘捕行動，而警方國安處在搜查期間取得的法庭手令包括新聞材料，警方在搜查行動中檢獲了大量的文件、電腦、電子器材，及50萬港元現金等。

警方是次持有的法庭手令，根據國安法43條發出的手令，與一般警方所用相同，更包括搜查新聞材料，但不包括禁止其營運。李桂華表示，有關煽動性文章有以報道及網誌形式刊登，以達到憎恨政府、司法制度或其他人士的目的，而審視期間發現報道文章具有主觀和煽惑元素，「訪問又好同情佢，好贊成佢做得好，好感情佢，甚至在文章表達意見一致，這就不只是報道情況」。他指，若以此方式報道，猶如支持受訪者的想法，以表達煽動危害國家安全的行為。

對於《立場》的英國分社，李指出《立場》位於香港的辦公室管有大量資金，當中不少流入英國分社，而且設置運作目的不只是報道，懷疑與國安法有關。另外，被捕人士大多為已辭任《立場》職位的人士，李桂華指，由於國安法於去年7月實施，部分人亦需要為此承擔責任，但強調執法並非針對任何媒體和人士。被問到分享有關文章或報道會否違法，他指有關文章或報道疑涉及嚴重罪行，建議市民不要牽涉在內。