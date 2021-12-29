港府辦過百場回歸25周年活動　包括紀律部隊步操匯演等

香港明年回歸25周年，政府今日（29日）舉行25周年慶祝活動啟動禮，由政務司司長李家超主持儀式，他表示來年是非常有意義及值得紀念的日子，由他擔任主席的跨部門籌備委員會，已準備過百項活動，包括紀律部隊步操大匯演、亞洲金融論壇等，而啟動禮並以砥礪奮進25載，攜手再上新征程作為主題。

李家超表示政府籌備一連串豐富及多元化的活動，供市民參與，希望帶出香港25年來努力的成果，以及對未來充滿期盼及信心。李家超又指落實一國兩制後，香港在金融航運發展上均有卓越成就，同時在經歷完善選舉制度後，落實愛國者治港。加上在十四五規劃及大灣區發展下，香港在4個新興領域，包括中外文化藝術交流中心及區域知識產權中心等均可繼續發展。

而慶祝活動包括對外宣傳及本地，由除夕倒數揭開序幕，同時政府將推出民間慶祝活動申請計劃，讓有意慶祝的機構申請。另外，李家超表示會在14個海外經貿辦事處，舉辦香港周等活動，向世界展現香港整裝代發，同時邀請外國參與香港高峰論壇，又會在北京展示香港成功落實「一國兩制」的大型展覽；另外亦會舉辦金庸展等。

而本港則會舉行各項活動，包括敦煌洞情故事、花悅滿城、漁農美食嘉年華、單車節、亞洲金融論壇及國際演藝協會會議等等。另外，為特區成立25周年慶祝活動而設的專題網站今日正式運作。

被問及有沒有國家領導人會在25周年來港，參加香港七一回歸慶典，以及公帑開支時，李家超表示暫時沒有資料公布。

同場的香港男子劍擊運動員張小倫表示，運動員要努力堅持，做好自己，從而發揮好成績。而運動亦有助凝聚市民，而今次政府在電視台免費直播，令更多市民支持，運動員亦可以發揮更好成績更好，傳遞正能量。