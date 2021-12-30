房協試行跨代共融計劃　乙明邨引入芬蘭木棋北歐式健步行

有鑑於香港人口老化問題漸趨嚴重，30年後即2051年的60歲或以上長者佔全港人口比例4成，房屋協會斥資100萬元，試行「齊樂同行」跨代共融計劃，並計劃於明年第一季推出。計劃以沙田乙明邨為首個試點屋邨，引入「屋邨居民互助」概念，包括引入芬蘭木棋及北歐式健步行等，促進長者及青年互動。計劃預計爲期1年，並將於2023年第一季推出第二個試點屋邨，推廣居家安老。

房協總經理(長者服務)吳家雯稱，房協旗下20條出租屋邨，當中乙明邨有4成人口為60歲或以上，3成人口為40歲或以下青年，屬有活力的邨，故選擇乙明邨為首個試點。房協將從三方面打造乙明邨，包括建立跨代共融社群，如引入新興運動，設立長幼共聚活動區，提升屋邨設施及成立居民互助網路，推動屋邨支援。

計劃引入兩項新興運動，包括芬蘭木棋及北歐式健步行。芬蘭木棋為投擲遊戲運動，參加者以橫握及直握等方式投擲木棋，適合老中青參與，同時訓練參加者肌肉及手眼協調能力，房協將於明年首季舉辦第一屆跨邨比賽。至於北歐式健步行，長者透過使用兩支健走手杖步行，能夠進行全身帶氧運動，利用特有推杆動作及大幅擺動雙手，鍛煉肌肉及消耗熱量。屋邨亦設玩具銀行，由長者主理，讓長者及兒童交流及分享玩具玩法，至今已招募10多位長者大使，並由上月開始與邨內兒童舉行玩具交流會。

房協又將在乙明邨明信樓對開空地設立約250米長的北歐式健步徑，及為芬蘭木棋設安全地墊練習及比賽場地，同時利用明耀樓的空間建立玩具銀行，預計明年3月前完成工程及啟用。

此外，房協旗下位於北角「雋悅」的「雋康天地」專業長者照護設施，於今年7月推出「五感二動」主體訓練，並引入陪伴機械人及互動復康訓練器材，提升長者參與活動興趣，延緩身體及認知退化。