涉串謀發布煽動刊物　《立場》鍾沛權林紹桐率先被起訴今午提堂

警方國家安全處劍指《立場新聞》，昨(29日)以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕7人，其中6為《立場新聞》高層或前高層，另1人則為正在還押的前《蘋果日報》副社長陳沛敏。警方國安處今(30日)落案控告起訴鍾沛權、林紹桐及《立場新聞》各一項「串謀發布煽動刊物」罪，國安處亦向涉案公司派遞檢控書，通告該公司違反上述罪行及要求有關公司派代表出席提訊，案件下午在西九龍裁判法院提堂。至於周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩則被通宵扣查，料稍後獲准保釋。

被捕的鍾沛權、周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩、林紹桐(34歲至73歲)，前5人為《立場》前董事，林則為署任總編輯，涉嫌提供平台發布煽動性文章，違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀煽動意圖罪，警方昨搜查他們的住所及《立場》位於觀塘的辦公室。據悉，林紹桐即時辭任署任總編輯一職。

至於陳沛敏則為鍾沛權的妻子，她因曾在《立場》撰文，昨早在大欖懲教所被捕。有消息指，《立場》其他部分董事不在港。

行政長官林鄭月娥今回應指，案件已進入司法程序故不會評論，但她強調並非整頓反對派媒體，純粹只是執法工作，重申香港是法治社會，有法必依，執法行為不會因為機構或個人身份而改變，亦非針對個別立場的團體。

被問到何謂發布煽動刊物，以及對已認識多年的方敏生被捕有何看法，林鄭指煽動是法律語言難以即場解釋，稱不會表達對某被捕人士的看法，重申言論自由並非沒有制約，並批評有人以新聞作包裝而進行違法行為。她又指，每次發生類似事件，均有西方機構及政府妄下定律，更要求港府釋放被捕人士，斥有關行為是漠視法治的行為，不分是非黑白。