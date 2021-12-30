美制裁香港中聯辦副主任　華反制5美方人員

美國國務院近日根據《香港自治法》制裁5名香港中聯辦副主任陳冬、盧新寧、譚鐵牛、何靖、尹宗華，中國外交部發言人趙立堅周四（30日）宣布中方採取對等反制，根據《反外國制裁法》制裁5名美方人員，禁止他們入境，包括香港、澳門，凍結在華財產，禁止中國公民及機構與其交易。

中方制裁的美方人員分別是美國前商務部長羅斯、美國國會美中經濟與安全評估委員會（USCC）主席卡羅琳‧巴塞洛繆、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）前辦公室主任喬納森‧斯迪沃斯、美國國際事務民主協會金度允，以及美國國際共和研究所在港授權代表亞當‧金。

趙立堅表示，今年7月，美方發布所謂香港商業警告，已經宣布制裁包括上述5名中聯辦副主任在內的7名中方官員，中方根據《反外國制裁法》對美方有關人員實施對等反制。他形容美方今次重複宣布制裁，是翻舊帳、炒冷飯，無非是藉炒作涉港問題，遏制中國的政治圖謀，並批評美方假借關心香港人權，實際破壞香港繁榮穩定。

趙立堅續指，此前中方針對美國其他涉港錯誤行徑將作出的反制決定，包括制裁對象和措施依然有效。他敦促美方撤銷對中方人員所謂制裁，停止插手香港事務，干涉中國內政，強調中方將繼續依法採取一切必要措施，捍衞國家利益和尊嚴。