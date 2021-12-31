你要知：長期流牙血或致心臟問題 必學正確刷牙法

長期流牙血，有人會認為是熱氣或者刷傷牙肉導致，但其實這些都不是主因？用錯方法處理流牙血問題，可能令情況惡化，更會對身體健康造成影響，甚至令心臟出現問題，或導致孕婦早產等。就由牙醫教你正確刷牙方法，減低流牙血機會。

牙科醫生吳子傑指出，「流牙血主要原因一定是牙菌膜，即是細菌。有些人誤以為刷牙大力，刷傷牙肉就流牙血，或者熱氣就會流牙血，其實這些都不是主要原因。」吳表示細菌會刺激牙肉，令牙肉容易發炎。牙菌膜經過口水會鈣化變成牙石，牙石表面十分粗糙，愈粗糙表面就會堆積愈多牙菌膜細菌。

流牙血用鹽水漱口，或者喝幾杯涼茶就可以解決？「流牙血的核心問題是細菌以及牙垢膜，如果因為用鹽水漱口等，發現短暫有改善就不再處理，很可能錯過最佳治療黃金時間。」吳解釋指流牙血不止影響口腔健康，更可能令糖尿病更難控制，甚至心臟問題，「口腔健康與身體健康息息相關，因為口腔就是第一道門戶，如果長期流牙血會影響身體，很多研究證明長期流牙血是會影響心臟健康。」吳表示除了心臟更容易出現問題，還有高5倍機率引致孕婦早產，以及令初生嬰兒體重減低風險，此外長期流牙血亦會導致糖尿病控制難度提高3倍。

吳提醒有部分人士特別容易流牙血，需要特別注意口腔健康，「第一就是吸煙人士；第二就是孕婦，孕婦賀爾蒙轉變容易出現牙周病；第三就是糖尿病患者，如果血糖控制不好，牙肉復原都差一點。」最後吳表示平日要用合適方法刷牙，才可減低流牙血機會，「其實刷牙不是單純刷牙，還要刷牙肉邊緣交接位，這個是大家最容易忽略的問題，可以將牙刷45度輕力按摩牙肉邊緣，2隻牙2隻牙一組，減少牙肉邊緣交接位的牙菌膜細菌。」