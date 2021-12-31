染疫國泰空少又一城望月樓疑傳染同場食客　兩枱相隔9米

衞生署昨日(30日)深夜公布，本港新增3宗新冠肺炎初步確診個案，其中包括12月29日確診的44歲國泰空少曾一起於又一城望月樓用膳的非同住父親，以及同場另一名不同枱的食客。據了解，國泰空少與父親的枱與該食客處於不同區域，相隔9米遠。

據悉，國泰空少與父親12月27日中午坐在B區的A2檯，該食客就坐在D區的93號枱，中間相隔9米遠，並有一條走廊，以及數張大枱，距離甚遠。國泰空少的76歲父親於28日被送檢，29日驗出病毒，並帶有N501Y及T478K變異病毒株，大機會確診Omicron變種病毒，他的住所石硤尾澤安邨榮澤樓昨夜已經封區強檢。同枱還有另一名女子，但送檢後尚未確診。至於該不同枱的男食客居於屯門藍地屯子圍的村屋，29日出現病徵到屯門醫院求診，並驗出病毒，同樣帶有N501Y及T478K變異病毒株。他於地盤工作。

另外，一名47歲男機組人員亦告初步確診，他與12月28日確診的46歲國泰空少乘搭同一班機CX843於12月25日抵港，由於前者於28日中招，他被送入竹篙灣檢疫中心，翌日驗出病毒。